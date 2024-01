Activitate culturală

Principala instituție culturală a municipiului Suceava, Teatrul „Matei Vișniec”, va avea alocată în bugetul acestui an suma de 7,326 milioane de lei.

Suma a fost făcută cunoscută de către primarul Sucevei, Ion Lungu, care a purtat chiar zilele acestea o discuție cu marele dramaturg Matei Vișniec, al cărui nume îl poartă teatrul municipal, pe mai multe direcții.

Principala temă de discuție a fost „strategia activității teatrului sucevean în 2024, inclusiv participarea la o serie de festivaluri naționale, inclusiv în București, la Teatrul Național”, dar și organizarea Festivalului „Zilele Teatrului Matei Vișniec”.

„La propunerea lor, am stabilit că Festivalul <Zilele TMMVS>avea loc în perioada 11-19 mai 2024. Și în acest an am stabilit un buget generos pentru teatru – 7,326 milioane de lei, în care intră și cheltuielile cu utilitățile, nu doar partea de salarii și spectacole”, a precizat edilul Sucevei.

Teatrul sucevean are deja opt ani de la înființare și un bogat repertoriu, dar și numeroase premii, fiind prezent cu spectacole atât la festivaluri importante din țară, cât și peste hotare, numai anul trecut fiind susținute spectacole în Franța, la Avignon, în Coreea de Sud, la Seoul, și în Republica Moldova, la Chișinău.