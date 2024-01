Politic

Prim-vicepreședintele PNL și liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a declarat că această formațiune politică a luat hotărârea să meargă pe propriile forțe la alegerile care vor avea loc anul acesta, inclusiv la cele prezidențiale. Într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Info, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că într-o ședință care a avut loc la Sinaia, PNL a luat decizia să meargă în alegeri cu propriii candidați, de la locale și până la prezidențiale. „La momentul la care vorbim, strategia noastră este să mergem pe propriile picioare. Avem resurse, avem experiență și sunt convins că vom găsi soluții ca să mergem la toate alegerile pe forțe proprii. Așa am anunțat până acum în forurile partidului și în felul acesta suntem pregătiți în momentul de față”, a precizat Flutur. Întrebat dacă liderul PNL Nicolae Ciucă va fi candidatul acestui partid pentru alegerile prezidențiale, Gheorghe Flutur a spus că „aceste lucruri se discută”. „Prioritate are președintele partidului în toată chestiunea asta. Sunt convins că vom găsi soluția cea mai bună. Președintele Ciucă este un om care din punctul nostru de vedere, și am văzut în măsurători, are această imagine de om foarte serios, om echilibrat, nu este un om conflictual, este constructiv și are o gândire pozitivă. Ți-e drag să lucrezi în echipă cu acest om. Are un trecut cu performanțe și de aceea eu cred că are foarte multe calități și poate oricând să fie un candidat cu șanse foarte mari de a fi președintele României”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL. În același timp, întrebat dacă liberalii ar putea să ajungă să-l susțină pe Mircea Geoană pentru alegerile prezidențiale, Gheorghe Flutur a răspuns că PNL nu a ajuns în situația să importe candidați. „PNL, partidul care a dat președintele României din 2004 încoace, de 20 de ani, are suficientă resursă umană și capacitatea să găsească o soluție din grădina proprie pentru ceea ce urmează. Acestea sunt scenarii pe care eu le înțeleg că se discută la ceas de seară și să fie sănătoși cei care le discută, însă noi credem că putem merge prin propriile forțe, prin noi înșine”, a declarat Flutur.

Pe de altă parte, el a mai precizat că PNL ar fi acord cu o comasare a unor alegeri care vor avea loc anul acesta, o variantă fiind alegerile locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale. „Dacă măcar unul din tururile de scrutin va fi comasat cu altceva, costurile vor fi mai mici. M-am uitat de la Ministerul de Finanțe. Peste 750 de milioane de euro vor fi cele patru tururi de scrutin. Ar însemna aproape 200 de milioane de euro să-i scutești cu o astfel de comasare”, a arătat prim-vicepreședintele PNL, care a adăugat că această variantă de comasare a alegerilor s-a discutat în partid, însă nu a fost luată o decizie finală în acest sens.