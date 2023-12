Complex pentru evenimente

ALEXANDERMAN este unul dintre cele mai spectaculoase și exclusiviste complexe de săli de evenimente din România, cu trei fenomenale săli de nunți - The GODFATHER, The LEGEND, The VIP.

ALEXANDERMAN este sinonim cu calitatea și extravaganța. Încă din anul 2017, de când este prezent pe piața nunților din Suceava, s-a poziționat pe locul 1 în ceea ce privește preferințele mirilor din întreg județul Suceava. Complexul de saloane de evenimente ALEXANDERMAN este continuatorul salonului Palatul Alexander, care s-a bucurat de un succes enorm în Suceava, încă de la lansare, fiind recunoscut de toți mirii drept salonul care a revoluționat din toate punctele de vedere domeniul nunților.

Complexul ALEXANDERMAN este situat pe amplasamentul vechiului salon Palatul Alexander, chiar lângă Hotel Mandachi și JENI Palace (care este de asemenea compus din 3 saloane de evenimente: The QUEEN, The MAN, The GOLD).

Alături de saloanele de la JENI Palace, sunt puse la dispoziție 6 saloane de evenimente, în care pot fi organizate evenimente cu capacitate între 100 de persoane și 600 de persoane. Practic, saloanele de la Alexanderman și JENI Palace acoperă întreaga gamă de nunți care se pot organiza în Suceava, oferind în acest sens saloane medii și mari.

The GODFATHER, The LEGEND, The VIP

Cele 3 saloane de evenimente care formează complexul ALEXANDERMAN sunt edificate într-un stil ultramodern, putând găzdui evenimente diverse.

Salonul The LEGEND poate găzdui evenimente de maximum 325-350 persoane, salonul The GODFATHER poate găzdui evenimente de maximum 425-450 persoane, în timp ce salonul The VIP poate găzdui evenimente de până la 225-250 persoane.

Salonul The LEGEND are aproximativ 600 mp, salonul The GODFATHER are aproximativ 650 mp, în timp ce salonul The VIP are aproximativ 570 mp.

Cele 3 saloane au intrări separate și are fiecare terasă proprie. Fiecare are un hol de intrare spectaculos, câte o zonă de bar proprie, cu toate accesoriile necesare unui bar, dar și grupuri sanitare proprii. Practic, la fel ca la JENI Palace, saloanele sunt 100% independente, cu intrări proprii, terase proprii, lobby-uri proprii și grupuri sanitare proprii. Fiecare salon are propria zonă de bucătărie și propriile oficii, acestea fiind independente din punct de vedere organizatoric.

Arhitectura ALEXANDERMAN – stil ultramodern, unic în Suceava

Orice mireasă visează să fie unică în ziua nunții, or cum poți să fii unică, dacă nu într-un salon de evenimente unic? Sala de nunți Alexanderman are toate valențele unui salon unicat.

Întreaga fațadă a complexului Alexanderman a fost decorată cu lamele verticale, înalte, într-un stil ultramodern.

Lamelele verticale se desfășoară elegant pe clădire, dar se dezvoltă în teme fluide, generând un aspect estetic absolut inedit și care nu poate fi găsit la nici un alt salon de evenimente din Suceava.

Simplitatea formelor dă o notă de o eleganță cu totul aparte clădirii, fiind inspirată din arhitectura avangardistă a marilor metropole ale lumii. Designul este unul pe cât de curat, pe atât de spectaculos, încât Alexanderman se individualizează printr-un design cu totul unic, greu de egalat.

Toate saloanele beneficiază de terasă acoperită și de o zonă de spații verzi cu plante ornamentale și cu tufe exotice, zone definite de piatră cubică albă. Terasele ultramoderne, cu sute de spoturi luminoase, fac un spectacol interesant în timpul nopții.

Iluminatul arhitectural te face să te simți în Dubai, vibe-ul arhitecturii pe timp de seară fiind amplificat de senzația aparte dată de luminile care inundă fațadele într-un mod cu totul spectaculos.

Parcarea este una dintre cele mai mari din Suceava - peste 10.000 mp de parcare, pe pavaj sau pe pietriș, de care beneficiază saloanele din complexul ALEXANDERMAN și JENI Palace.

Poziție accesibilă și aerisită, cu o panoramă frumoasă a Sucevei

Complexul ALEXANDERMAN este poziționat excelent, pe bulevardul Sofia Vicoveanca, într-o zonă liberă, aerisită, care conferă o panoramă frumoasă a Sucevei. În imediata apropiere se află JENI Palace și Hotel Mandachi - cel mai bine cotat hotel de 4 stele din România. Astfel, orice mire care face nunta la Alexanderman beneficiază de avantajul de a avea în apropiere un hotel luxos unde își poate caza invitații.

De asemenea, fiind poziționat chiar la ieșirea din oraș, se poate ajunge la locație din două direcții, atât din oraș, cât și dinspre șoseaua de centură.

The GODFATHER – cea mai frumoasă și exclusivistă sală de nunți din Suceava

The GODFATHER este o sală de nuntă din altă ligă! Este cu totul ALTCEVA. Este cu totul ALTFEL. Salonul The GODFATHER este de o frumusețe rară, care îți taie respirația prin unicitatea și exclusivismul său.

The GODFATHER este o sală de nunți pe care trebuie să o înțelegi. Abia atunci te vei îndrăgosti iremediabil de acest salon de evenimente unic în Suceava, pentru că The GODFATHER este o… „nebunie”.

Dar o „nebunie” frumoasă. Toți cei care au văzut salonul The GODFATHER au spus că este altceva. Este un salon cum nu s-a mai întâlnit în România, nu doar în Suceava, fiind o sală de nunți absolut fabuloasă.

The GODFATHER are o personalitate puternică, începând cu cromatica în care este făcut, una neagră. ”O sală de nunți pe negru? E posibil?”, s-ar putea întreba unele persoane.

Salonul The GODFATHER nu este ca toate celelalte saloane de nunți. Salonului The GODFATHER nu îi stă bine în categoria ”și altele” sau ”ca altele”. Salonul The GODFATHER este cu totul altfel, ca și mirii care optează să facă nunta aici, în cea mai „curajoasă” și exclusivistă sală de nunți din Suceava.

Sunt miri care vor ca evenimentul vieții lor să fie în sine altceva, să fie un eveniment special, unic.

Cromatica închisă din pereți și din decoruri este de o eleganță aparte.

Se spune că cele mai elegante mașini sunt cele de culoare neagră.

Cele mai elegante costume sunt cele negre.

Negrul simbolizează eleganța, nu doar sobrietatea. Negrul din cromatica salonului The GODFATHER subliniază atmosfera care se creează prin combinarea elementelor de „ballroom” cu cele de „luxury-club”.

O sală cu influențe glamour, stilată și atrăgătoare ca un fruct interzis.

Decorurile salonului sunt fabuloase. Lamelele cu foiță aurie de pe pereți dau o aură de lux întregii încăperi și creează imaginea unui decor ultrarafinat. Verticalitatea lor inspirată din designul fațadelor exterioare exprimă ordine și un design foarte curat. Toate saloanele de nuntă din Suceava sunt în culori deschise, doar unul este în tematică neagră.

Candelabre splendide și tavane în cer înstelat „Rolls-Royce”

Candelabrele din salonul de nunți The GODFATHER îți taie respirația. Efectiv când pășești în sală și le vezi, fie că sunt aprinse, fie că sunt închise, rămâi cu privirea fixată pe ele, pentru că sunt fenomenale.

Cu un design de tip Roberto Cavalli, candelabrele din The GODFATHER „fac senzație” și sunt un magnet pentru toate privirile invitaților unei nunți în Suceava. Șase la număr și cu un diametru impresionant de peste trei metri, candelabrele sunt o atracție inevitabilă. Acestea plutesc pe „cerul” înstelat al salonului, fiind poziționate atipic și lăsate intenționat foarte aproape de nivelul invitaților care dansează pe ring, tocmai pentru a fi cât mai aproape de aceștia și de a părea că nu sunt agățate de tavan, ci că plutesc, în toată imensitatea lor.

Candelabrele sunt compuse din cele mai proeminente cristale care au fost montate pe vreun candelabru într-o sală de nunți din Suceava. Cristalele de mari dimensiuni, cât un ou, dau greutate esteticii și creează o atmosferă nemaiîntâlnită la un salon de nuntă din Suceava.

Fiecare candelabru este compus din 2 candelabre, unul interior și o ramă exterioară din cristale de dimensiuni impresionante.

Când se sting luminile atmosfera de după ora 24:00 este exact ceea ce caută mirii și invitații, adică una electrizantă, cu influențe rafinate de club. Pentru orice formație de nuntă din Suceava, acesta este un moment de maxim interes, pentru că atmosfera devine una ca de club, îmbiind invitații la distracție.

Tavanul salonului Godfather îți taie respirația. Nu există în peisajul saloanelor de evenimente din Suceava o astfel de abordare stilistică. Este o combinație între un cer înstelat și zone cu un design fluid, împrumutat din fațade, care conferă un aer exotic și totodată sublim. „Stelele” de pe tavanul-cer sunt așezate perfect simetric, în diagonală și contrastează cu asimetria formelor fluide, pline cu cristale, fiind asemenea unui tavan de Rolls-Royce. Un cer înstelat, ordonat, în care luminile traversează spațiul în diagonală, generând niște linii perfecte de lumină ambientală, absolut fascinante în combinație cu candelabrele imense care plutesc în „văzduh”.

Cerul înstelat, sub care mirii își spun povestea de dragoste, creează mirilor și invitaților lor sentimentul că plutesc, că sunt printre stele.

Sală de nunți pentru evenimente cu 150-450 de persoane

Foarte important de reținut este că evenimentele care se pot organiza în sala de nunți The GODFATHER pot fi și mai mici, de minimum 150 persoane, precum botez, cât și nunți mari, de 425-450 de persoane.

The LEGEND - cea mai elegantă sală de nunți din Suceava

Salonul de nunți The LEGEND este „continuatorul” celebrului salon Palatul Alexander. Cu un nou design și o nouă arhitectură, denumirea salonului este reprezentativă pentru întreaga istorie a Palatului Alexander. Acesta și-a câștigat celebritatea în anul 2017, anul de debut, iar într-un timp record a devenit reperul în materie de nunți pentru Suceava, majoritatea evenimentelor cu pretenții derulându-se la Palat. De altfel, Palatul Alexander a fost nu doar un punct de atracție pentru mirii și miresele din Suceava, dar și pentru alte saloane de evenimente, care au „împrumutat” arhitectura, stilul și serviciile Palatului Alexander.

Noua sala s-a metamorfozat într-una ultramodernă. Totuși, din respect pentru mirii care au ales să facă nunta la Alexander pentru estetica vechii versiuni, au fost păstrate și multe elemente din vechea versiune. Astfel, candelabrele au rămas, volumul sălii este aproape la fel, însă au fost adăugate noi elemente decorative - o combinație între neoclasic și un stil ultramodern.

The LEGEND - Tapiserii, vitralii de tip onix și oglinzi laterale

Tapiseriile cu broderie de pe pereții laterali dau o notă de eleganță aparte pentru un salon de evenimente. Tapițeriile înseamnă noblețe, înseamnă finețe, înseamnă stil.

Vitraliile de tip onix sunt poate noua atracție a salonului. Cu o textură de marmură, vitraliile luminează spațiile într-o manieră cum nu mai există la nici un salon de evenimente din Suceava. Alese cu grijă de arhitecți și designeri pentru a fi într-o cromatică plăcută, vitraliile au rol și de lumină arhitecturală. Când se închid luminile, după ora 24:00, ai impresia că ești într-un amfiteatru scăldat în lumina pereților.

Oglinzile laterale măresc volumetria spațiilor și amplifică sentimentul unei stări de bine. Totodată, în ele se revarsă toată lumina candelabrelor, splendoarea acestora fiind amplificată. Tapiseriile scăldate în lumină completează tabloul atipic și extravagant al salonului, asemenea vitrinelor care au rame cu foiță aurie.

Ceea ce întâlnești la salonul The LEGEND nu mai vezi la nici un salon de nuntă din Suceava - o combinație senzațională compusă din tapiserie, onix, vitraliu și oglinzi.

Cromatica de griuri colorate, cremuri, elemente de bej și alb venețian, în combinație cu demi-fotolii vișinii fac din salonul The LEGEND una dintre cele mai frumoase opțiuni pe care un mire din Suceava o poate avea când își alege sala de nuntă. Un salon călduros, primitor și exclusivist, potrivit pentru evenimente cu 150-350 de invitați.

The VIP - cea mai cochetă sală de nunți din Suceava

Salonul The VIP din cadrul ALEXANDERMAN este superb, cochet și adaptat nevoilor mirilor pentru evenimente de dimensiuni medii. Un pic mai mic decât celelalte două saloane, sala de nunți The VIP compensează prin delicatețea stilului și prin frumusețea decorațiunilor. Departe de a fi o sală mică, având aproape 575 mp, acolo se pot organiza evenimente de 125-200 invitați.

Salonul The VIP este în formă de ”T”, având o zonă mai intimă pentru o parte dintre invitați, care nu vor expunere mare. The VIP are avantajul unui spațiu deschis, fără stâlpi în zona ringului și a prezidiului - aproximativ 300 mp. Salonul are o înălțime de aproximativ 4 metri.

Vitrinele salonului The VIP, în număr de 4, sunt un element unic printre saloanele de evenimente din Suceava. Nicăieri nu a mai fost implementată o astfel de soluție arhitecturală și de design. Vitrinele din salonul The VIP candidează la titlul de cel mai original element dintr-o sală de nunți din Suceava - au eliminat imaginea de stâlp și au conturat ideea de zonă vitrată de tip expoziție.

Fiind transparente, ele permit să se vadă prin ele, dar prezența lor este punctată de ramele cu foiță aurie. În interiorul vitrinelor sunt niște candelabre cu cristale și câte un diamant de mărimi impresionante, care au rolul de a puncta invitaților momentul prețios la care participă.

Decoruri fabuloase, vitralii, tavane tip pergolă, mochete tip animal print

Pergolele din tavan sunt un element de atracție cheie. Întregul tavan este construit din pergole și este plin de lumini spectaculoase.

Pergolele armonizează întreaga atmosferă a salonului și dau o senzație mediteraneeană caldă și primitoare.

Mocheta este în temă animal print și povestea ei continuă pe pereți, care sunt de-asemenea într-o estetică „animal print” cu totul aparte și originală. Vitraliile de tip onix marmurizat nu lipsesc nici din salonul The VIP, lumina răspândită de iluminatul arhitectural de pe pereți fiind una absolut superbă.

Meniul de nuntă la ALEXANDERMAN

Pentru că toți mirii vor ca meniul lor de nuntă să fie unul deosebit, să își surprindă invitații cu bucate alese, cu delicatese gătite la mare artă, la ALEXANDERMAN le stă la dispoziție o echipă de bucătari dedicată și devotată scopului și visurilor lor.

„Suntem 100% implicați în procesul de elaborare a meniurilor alături de mirii noștri, pentru că știm și înțelegem pe deplin câte speranțe îşi pun mirii în noi în ceea ce privește meniul. Avem și manifestăm mereu toată răbdarea cu mirii sau cu miresele, astfel încât să personalizăm împreună meniurile, pentru ca în final toți invitații lor să fie profund impresionați de ceea ce li s-a servit.

Suntem total dedicați calității meniurilor și încurajăm mirii să ne solicite să le facem fiecare moft, pentru că știm cât de importantă este mâncarea pentru miri și nuntași”, au precizat reprezentanții ALEXANDERMAN, care lucrează cu bucătari renumiți, căutați și doriți de toate saloanele de evenimente din Suceava.

