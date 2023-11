Opțiune

Deputatul Ioan Balan și-a exprimat convingerea că la alegerile de anul viitor sucevenii vor merge pe mâna echipei liberale, atât la Consiliul Județean, cât și la primării, dar și pentru alegerile parlamentare.

”Am văzut multă îngrijorare în opinia publică legată de faptul că, în anul 2024, avem mai multe rânduri de alegeri și că acest lucru ar putea să fie un lucru rău pentru economie, pentru investiții, pentru finanțele țării. Îngrijorarea este, în mare măsură, justificată, pentru că în trecut politicienii s-au întrecut în promisiuni deșarte, iar unii chiar continuă să o facă și astăzi. Personal, cred cu putere că dacă anul viitor vom avea o competiție electorală bazată pe proiecte solide, utile pentru oameni, realizabile și pe rezultate concrete, cu toții vom avea de câștigat”, a spus Ioan Balan.

Parlamentarul liberal mai spune că la Suceava oamenii au văzut cu ochii lor diferența dintre promisiunile făcute ani de zile de unele partide, promisiuni care nu s-au concretizat niciodată și au ținut județul în subdezvoltare, și modul în care s-a dezvoltat județul, într-un timp atât de scurt, sub conducerea administrației conduse de președintele Gheorghe Flutur.

”Rezultatele celor mai recente cercetări sociologice, comandate chiar de alte partide politice, ne arată că încrederea în echipa PNL Suceava, în Gheorghe Flutur, în Ion Lungu, în primarii și parlamentarii liberali este cea mai mare, grație faptului că am reușit să construim în județ acele proiecte pe care oamenii le așteptau: infrastructură rutieră, infrastructură școlară și de sănătate, utilități de bază pentru gospodării, reabilitări de clădiri și multe altele. Așadar, vă anunț de pe acum că aliații politici ai Partidului Național Liberal în anul 2024 vor fi sucevenii și proiectele de dezvoltare pentru Suceava! Am încredere totală că sucevenii ne vor acorda din nou încrederea pentru a duce mai departe sutele de proiecte de investiții la care, în anii trecuți, doar visam. Am convingerea că dacă, în anul 2024, competiția electorală se va baza pe proiecte și pe ceea ce am făcut noi, echipa liberală de la Suceava, pentru oameni, vom fi cu siguranță pe primul loc”, a concluzionat Ion Lungu.