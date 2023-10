Investiții

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, este convins că până pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, municipiul Vatra Dornei „va străluci” ca o adevărată perlă turistică a zonei de munte a județului. Gheorghe Flutur a inspectat miercuri lucrările la mai multe proiecte aflate în implementare în Vatra Dornei, el declarându-se mulțumit de evoluția acestora. „Am fost împreună cu viceprimarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, pe șantierele municipiului și pot spune că ultimele noastre întâlniri au dat roade. Am putut observa că strada principală, Mihai Eminescu, care trece prin fața primăriei, are un prim strat de asfalt. S-a lucrat la înălțarea capacelor canalizării și săptămâna viitoare se toarnă al doilea strat de asfalt. Toate cablurile au fost îngropate în pământ și acea rețea de cabluri care zgâria ochiul privitorului nu se mai vede acum. Fațada primăriei este renovată, strada Luceafărul, care face legătura cu cazinoul, este în proporție de aproape 70% pavată cu piatră cubică, fiind de asemenea lipsită de cabluri supraterane. De asemenea, proprietarii din stânga și din dreapta au început să își refacă fațadele”, a arătat Flutur. El a adăugat că tot în Vatra Dornei se lucrează la modernizarea pasajului subteran care trece pe sub calea ferată, a fost finalizată pavarea cu piatră cubică a podului peste râul Dorna și s-a turnat jumătate din canalul din albia râului, iar în zilele următoare se va finaliza și cealaltă jumătate, în așa fel încât râul „să curgă oglindă” în zona cazinoului.

Șeful administrației a mai precizat că în jurul cazinoului este aproape finalizată pavarea trotuarelor. „În interior mai sunt foarte puține finisaje de făcut, iar în curtea din spate se pregătește amenajarea unei alei care să lege cazinoul de Izvorul Sentinela și de Catedrala Sfânta Treime”, a declarat Gheorghe Flutur. El a făcut referire și la proiectul pentru aducțiunea de gaz metan din Vatra Dornei, precizând că s-a finalizat îngroparea celor 30 de kilometri de conducte, iar zilele acestea se fac ultimele ajustări și finisaje. „Ca o concluzie, sunt mulțumit de angajamentul constructorilor și de lucrările efectuate în acestă vară. Sunt convins că pe 28 noiembrie Vatra Dornei va străluci, cu luminițele de sărbători aprinse, ca o adevărată perlă turistică a zonei de munte a Bucovinei. Atât localnicii, cât și turiștii vor vedea o radicală schimbare la față a localității”, a încheiat Gheorghe Flutur.