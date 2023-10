Cultural

La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” va avea loc vineri, 3 noiembrie 2023, de la ora 15:00, lansarea volumului „Confesiunile unui trecător” (Editura Cygnus, 2023), semnat de talentatul scriitor Constantin Horbovanu. Moderator: Neculai Marcel Flocea. Invitați: Luminița Reveica Țăran; Emil Simion; George Sauciuc. Moment artistic: Cezar Grămadă.

Constantin Horbovanu a scris scheciuri pentru TVR, Radio Tineret București, Radio Iași etc. Deține o rubrică de umor la Radio AS. Are peste 30 de premii la concursuri naționale de epigrame, proză scurtă, scenete radiofonice, schițe umoristice.

Volume de autor: Înțelepciunea umorului (Editura Mușatinii, 2014), Cu cărțile pe față (Editura Mușatinii, 2016), Așa-i românul! (Editura Mușatinii, 2019). Este membru în Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu Poeți”, Clubul de Inițiativă Literară, Societatea Scriitorilor Bucovineni etc.

Despre Constantin Horbovanu, jurnalistul Doru-George Pascal spune că este „unul din cei mai inspirați oameni pe care i-am cunoscut vreodată și un colaborator fidel într-un proiect de emisiune de televiziune despre actori celebri ai lumii, dar, totodată, este un umorist desăvârșit. Este un scriitor talentat, un scriitor care a cunoscut oameni de referință din viața culturală/artistică românească”.

Evenimentul cultural de la Biblioteca Bucovinei, de pe 3 noiembrie 2023, la care sunt așteptați mulți iubitori de carte, prieteni, colegi, cunoscuți ai scriitorului Constantin Horbovanu, este organizat de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Editura Cygnus, Clubul de Inițiativă Literară, Asociația Cenaclul Cultural Educativ Suceava (ACCES), Cenaclul literar-umoristic „Țara de Sus" Câmpulung Moldovenesc.