Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș“, ediția a 55-a

Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș“, ediția a 55-a, se va desfășura, în perioada 4-5 octombrie 2023, la Suceava, Fălticeni și Mălini. Joi, la Mălini, în amfiteatrul sacru al Muzeului <Nicolae Labiș>.

„Motive interpretate”, la Galeria de Artă Zamca

Galeria de Artă Zamca găzduiește până pe 15 octombrie 2023 o nouă expoziție de pictură semnată de mai mulți artiști din România și Republica Moldova, intitulată sugestiv „Motive interpretate”. Expun artiștii: Vlad Tabac, Tatiana Voloh, Florentin Leancă, Mariana Hadji-Bandalac, din Republica Moldova, precum și Sanda Ionescu și Stela Marinela Radu, din România.

Joi, 5 octombrie

„Artiștii de ieri – Filiala UAP Suceava”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Suceava, împreună cu Asociația „Artă și Umanitate” Suceava, organizează o expoziție cu lucrări ale unor artiști care au plecat din această lume, „Artiștii de ieri – Filiala UAP Suceava”. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 5 octombrie 2023, la ora 18:00, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava. Curatori: Lucia Pușcașu, Oana Ruxandra Hrișcă.

„Dascăl și artist”, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc

Vernisajul expoziției taberei de creație plastică „Dascăl și artist”, curatoriată de inspector școlar pentru arte prof. Loredana Ceică, va avea loc, joi, 5 octombrie 2023, de la ora 16:00, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

„Occident Express”

Spectacolul de teatru „Occident Express”, joi, 5 octombrie, de la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.

Vineri, 6 octombrie

They Eat Sunshine, Not Zebras

Spectacolul de teatru They Eat Sunshine, Not Zebras by Dara Murphy, vineri, ora 17:00, interpretat de Trupa „The Knockers”, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.

„Susținem Performanța”, ediția a VI-a

Campania „Susținem Performanța”, ediția a VI-a, la ora 15:00, la Pensiunea „La Brazi” din Vama, organizată de DGASPC Suceava. Vor fi premiați copiii și tinerii performeri din cadrul sistemului de protecție sucevean.

Maia Morgenstern, pe scena suceveană

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava va avea loc vineri, 6 octombrie, de la ora 19:00, spectacolul de teatru „Nebun după tine”, cu Maia Morgenstern, Armand Calotă, Isadora Bălțăteanu/Oana-Maria Dragne. Piesa este o adaptare după Eric-Emmanuel Schmitt, traducere: Edith Negulici. Bilete pe https://proticket.ro/sau de la Casa de Cultură Suceava.

„Simfonii în Câmpulung”

Clubul Rotary Câmpulung Moldovenesc Rarău-Bucovina va organiza, vineri, 6 octombrie 2023, începând cu ora 18:00, evenimentul cultural „Simfonii în Câmpulung”, a V-a ediție.

Sâmbătă, 7 octombrie

„O noapte furtunoasă”

Spectacolul de teatru „O noapte furtunoasă”, sâmbătă, de la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.

Miercuri, 11 octombrie

„Prințul fermecat”

Spectacolul „Prințul fermecat”, miercuri, 4 octombrie, la ora 11:00/13:00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.