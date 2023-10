Nominalizare

Traseul de pelerinaj „Via Mariae - Drumul Reconcilierii” a fost desemnat finalist la categoria „Turism religios, pelerinaj și spiritual” a Premiilor Rețelei Europene de Turism Cultural (ECTN) „Destinația turismului cultural durabil 2023”, a anunțat, miercuri, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Juriul care a deliberat a fost format din experți din mai multe țări europene, iar ceremonia de decernare a Premiilor ECTN va avea loc pe 19 octombrie a.c., în cadrul Conferinței Internaționale pentru Turism Cultural, organizată în Paphos, Cipru, capitala europeană a turismului inteligent 2023.

Flutur a arătat că în acest an este introdus și premiul publicului, „Public Choice Award”, și îi invită pe suceveni să voteze online pentru „Via Mariae - Drumul Reconcilierii”. Cei care vor să voteze trebuie să urmeze următorii pași: 1) să intre pe pagina web https://bit.ly/votviamariae și să apeze butonul „Start”; 2) la categoria Religious, Pilgrimage and Spiritual Tourism să apese butonul „View Entries”; 3) la categoaria "Via Mariae" - The Reconciliation Road să apese butonul „View Entry”; 4) să apese butonul „Vote” și apoi să confirme „Vote”.

„Reamintim că traseele de drum Via Mariae sunt sub formă de cruce în Europa, o dată de la nord la sud, din Częstochowa, în Polonia, până în Međugorje, în Bosnia și Herțegovina, și o dată de la est la vest, de la Putna, la Cacica, trecând pe la Mănăstirea Nicula de la Cluj, apoi prin Budapesta și până la Viena. Consiliul Județean Suceava are deja din 2021 un parteneriat aprobat în plenul consiliului cu Asociația Via Mariae și, prin Serviciul Salvamont, s-au făcut marcaje turistice pentru tot traseul. Cu o lungime de 130 km, acesta vine din județul Neamț, ajunge la Poiana Mărului, în comuna Mălini, și la mănăstirile Slatina, Voroneț, Mănăstirea Humorului, Sucevița și Putna. Așteptăm cu nerăbdare finala acestui proiect, care înseamnă categoric turiști în plus pentru județul Suceava”, a declarat Flutur.

Menționăm că în cursa pentru Premiile ECTN au rămas 20 de finaliști.