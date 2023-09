Cultural

Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni a găzduit sâmbătă, 23 septembrie, în prezența unui numeros public iubitor de literatură, lansare a două noi aparţii editoriale: volumul „Arabescuri”, care conţine 44 de poezii aparţinând profesorului Ioan Caulea, şi volumul de proză „Oraşul cerului”, semnat de profesorul Lucian Muşet.

Înainte de a se trece la prezentarea cărților, despre inimoasa familie a condeierilor din urbea de pe Șomuz a vorbit profesoara Lenuța Rusu, moderatoarea evenimentului, care a precizat: „ne-am adunat astăzi ca într-o familie pentru a sărbători două surori bune, două surori dragi nouă, poezia şi proza, mama lor fiind limba română”.

„Orașul cerului” este mai mult decât un roman. Este o carte pentru cei care, ca și personajul principal, ajung în punctul zero, în stația intermediară, în care se întreabă: „Ce fac mai departe? Mă întorc la ce știu sau încerc un alt drum?”. Iar când a doua opțiune e susținută de resursele interioare, materializate în diferite personaje fără nume, cu siguranță că lucrurile vor lua turnura sănătoasă.

Așa cum a scos în evidență și psihologul Iulia Gângă, editorul cărții, acest volum a devenit un instrument terapeutic pe care îl folosește de fiecare dată când persoanele îi povestesc cât de neputincioase sunt, paginile cărții „fiind o cale de a experimenta viaţa pornind de la neputință”.

La rândul său, Lucian Mușet le-a dezvăluit celor prezenți că romanul este despre „prezență și conștientizare” și a fost scris în urma proceselor terapeutice desfășurate la clinici de dezintoxicare.

„Ideea de a scrie cartea aceasta a venit în urma proceselor terapeutice. La una din cele cinci clinici de dezintoxicare din ţară m-am întâlnit cu Iulia Gângă şi am lucrat împreună. Aparent acest roman este despre dependenţă, suntem toţi dependenţi de ceva, fie că recunoaştem sau nu, şi sunt ferm convins că cei care vor avea curiozitatea să citească cartea se vor regăsi în cel puţin unul din personajele cărţii. Cartea este despre prezenţă, despre conştientizare, pentru că, dacă respectăm cele trei etape ale oricărui tip de terapie: înţelegerea, acceptarea şi schimbarea, și vă spun foarte clar că nu există nici o formă de schimbare fără primele două, ne putem trezi din orice loc în care am fi noi, care pare a fi trist, întunecat, tumultos”, a spus profesorul Lucian Muşet.

„Arabescuri” sau „lumea de hârtie” a lui Ioan Caulea

Profesorul Ioan Caulea combină istoria cu poezia, ceea ce surprinde în mod plăcut, mai ales că poezia lui are ceva de transmis. Despre volumul de debut, „Arabescuri”, care a câştigat în luna august Premiul pentru debut în cadrul celei de-a III-a ediţii a Festivalului de Literatură „Panorama” de la Ghelari, judeţul Hunedoara, a vorbit profesoara Eleonora Bulboacă.

„Debutul pe care îl sărbătorim aici şi acum stă cu adevărat şi fără exagerare sub semnul miracolului. Cum altfel să înţelegem uimirea şi bucuria profesorului de filosofie cu fire de artist Ioan Caulea, care își lansează în amiaza vieţii prima plachetă de versuri?

Conform DEX, substantivul Arabesc are trei sensuri şi defineşte un ornament specific decoraţiei arabe, ornament muzical – scurtă compoziţie muzicală cu caracter graţios și una din figurile baletului clasic inspirată din dansul oriental. În măsură mai mare sau mai mică, toate aceste accepțiuni se regăsesc în conţinutul ideatic al poeziilor din volum, fie prin simţul geometriei discursului, fie prin componenta ludică a expresiei şi frecventul motiv al dansului inseparabil de muzică. De altfel, Ioan Caulea nu este doar un iubitor, ci și un cunoscător al dansului, în cartea lui de vizită un titlu de referinţă fiind şi cel de instructor de dans.

Cartea include ample poeme de largă respiraţie şi înaltă vibraţie a trăirii condiţiei umane sub semnul interogaţiei, al revoltei în faţa absurdului existenţei, al aspirației represive despre libertate şi frumuseţe.

Ioan Caulea îşi deschide sincer sufletul pentru cei curioşi să îi descopere interioritatea. Autorul are o experiență solidă a scriiturii, clădită pe o cultură de tip enciclopedic şi hrănită cu lecturi de primă valoare asimilate şi asumate estetic”, consideră profesoara Eleonora Bulboacă.

O existență plină de întrebări și inadvertențe

Autorul Ioan Caulea a explicat că demersul său poetic reprezintă adaptarea spațiul trăirilor personale la o geometrie a spiritului în care linia melodică a neliniștii traversează motivele obsedant de diverse ale unei existențe măcinate de întrebări și inadvertențe.

„Într-un moment cu totul special cum este cel de astăzi, am alături de mine oameni dragi, iubitori de cuvânt, de frumos, de artă. Cred că mi-a lipsit curajul de-am ajuns să debutez la 52 de ani, dar am răspuns afirmativ la un soi de cerere de a ieşi la o întâlnire, întâlnirea cu mine, pentru că am refuzat multă vreme să ies din mine, am refuzat mult timp să mă exprim, să mă manifest sub forma aceasta a cuvântului scris. Pentru mine pandemia a fost un moment care a adus această ieşire din carcasă, din peştera despre care vorbesc în poezie. Dacă la început m-am speriat, cu timpul mi-a dat seama că sus, de deasupra mea, am reuşit să văd partea frumoasă, partea bună din mine.

Sensibilitatea acesta pe care cele patru flori mi-o transmit, soţia şi cele trei comori care mereu strălucesc și cărora le mulţumesc, mi-au dat o putere motivaţională fantastică”, a precizat profesorul Ioan Caulea.

Au mai vorbit despre cei doi autori, cărțile lor și activitățile culturale din perioada următoare profesorii Constantin Bulboacă şi Mioara Gafencu şi învăţătorul Gheorghe Popa.

Emoția momentului a fost întreținută și de momente muzicale interpretate la pian de Alexandru Maleş şi Andrei Purdilă. La finalul evenimentului autorii au susținut nelipsita sesiune de autografe.