Expoziție dedicată lui Pablo Picasso

Artista Paula Liliana Șalar este prezentă cu două picturi realizate în stil cubist la Expoziția Internațională de Artă de la Madrid, Galeria „Captaloona Art”, expoziție dedicată celebrului artist plastic spaniol Pablo Picasso, la 50 de ani de la plecarea sa din această lume. Expoziția este deschisă în perioada 18 septembrie 2023 - 17 octombrie 2023. Artista din România expune alături de creatori italieni, spanioli și din alte țări, în cadrul unei manifestări internaționale de înalt nivel, cu impact la un public de artă foarte larg (colecționari, galeriști etc).

Am aflat de la Paula Șalar că manifestarea este inițiată, organizată și promovată de Nino Argentati, „PitturiAmo” fiind una din cele mai importante platforme network dedicate pictorilor contemporani, cu un flux foarte mare de vizitatori pe zi.

„Juriul internațional de artă m-a felicitat pentru cele două picturi pe care le-am realizat pentru această expoziție și pe care le-au selectat a fi prezente la Madrid”, a precizat artista. Cele două compoziții artistice, pictate în tehnica acrylic pe carton pânzat, poartă titlurile: „Gli occhi ardenti di Picasso ti vedono” (Ochii ardenți ai lui Picasso te văd) și „Picasso con palme di caldi croissanti” (Picasso cu palme de croasante calde)

„Am creat portrete esențializate ale lui Picasso”

„Jucându-mă și eu în mod artistic, am realizat cele două picturi în stil cubist, un cubism sintetic, cu o paletă luminoasă de culori (mai degrabă în stilul cubismului pictorului francez de origine spaniolă Juan Gris), cu geometrizările specifice și o perspectivă decorativă chiar. Am creat portrete esențializate ale lui Picasso, inspirată fiind de două fotografii alb-negru în care artistul era subiectul. Prima pictură, <Ochii lui Picasso te văd>, prezintă un nud stilizat, întins pe o canapea, cu brațul întins, în mod expresiv alungit către portretul lui Picasso, care chiar și din tabloul înrămat, cu privirea sa ardentă vede. Rezolvarea în echilibru cromatic a compoziției m-a făcut să cuprind și un lămâi, lângă canapea, pentru a simboliza calea în prosperitate în care a creat artistul, lămâiul fiind și simbolul elitelor în Roma Antică. E și o tentă ușoară de umor în această compoziție, artistul, în orice plan existențial s-ar afla, penetrează cu privirea sa ardentă realitatea în toate formele ei vizuale și nu numai”, a explicat Paula Șalar.

Cea de-a doua compoziție, ne spune artista, este și ea inspirată de o fotografie alb-negru, în care Picasso, în viața privată, s-a surprins pe sine la masă, cu farfuria, sarea, paharul cu apă așezate la locul lor, iar palmele de o parte și de alta, lângă farfurie, sunt formate în joacă din croasante în loc de degete.

„Am reinterpretat artistic portretul său și elementele mâinilor, bucurându-mă de culori vii și forme geometrizate. Ba chiar, cunoscând iubirea artistului pentru animale, am adăugat ca element în compoziție o pisică, pisicile erau adesea prezente în picturile sale. Știam că nu îi plăceau pisicile de rasă pură, care torceau pe un pat în camera de zi. Iubea întotdeauna pisicile cu ochi sălbatici, pătrunzători, care își manifestau adevărata natură și care apăreau în creațiile sale, ca simbol al răului, violenței, chiar a stării de spirit a începutului celui de Al Doilea Război Mondial. În pictura Dora Maar cu pisica (1941), alături de portretul Dorei este reprezentată o pisică neagră, simbol al relației turbulente dintre Picasso și Dora Maar, pe care artistul o compara cu o pisică afgană. Lump, câinele lui Picasso, care îi fusese alături timp de 16 ani, era singurul acceptat să intre în atelierul său, lucru interzis tuturor celorlalți. Legătura lor de suflet se vădește și în faptul că au murit la o distanță de câteva luni unul de celălalt. Iată în ce mod artistic îl celebrez pe Pablo Picasso (artist spaniol născut la Malaga) în această expoziție internațională, la Madrid, considerat ca una din cele mai strălucite personalități ale secolului al XX-lea”, povestește artista.

Pablo Picasso: <Unii pictori transformă soarele într-o pată galbenă, iar alții transformă o pată galbenă în soare>

Expoziția Internațională de Artă de la Madrid, Galeria „Captaloona Art”, din perioada 18 septembrie 2023 - 17 octombrie 2023, îi este dedicată lui Pablo Picasso, artistul care pe 8 aprilie 1973 pleca din această lume, lăsând umanității o operă atât de vastă și valoroasă și care în decursul vieții sale și-a pus amprenta în stilul său unic, influențând arta modernă, cum puțini artiști au reușit s-o facă. „Picasso și Braque, creatori ai cubismului, au schimbat pentru totdeauna direcția artei moderne. Aș aprecia că spiritul ludic de copil năzdrăvan al lui Picasso, cu îndrăzneala și imaginația debordante, l-au făcut să se exprime liber, dincolo de orice limite ale bunului-simt. El spunea că <Unii pictori transformă soarele într-o pată galbenă, iar alții transformă o pată galbenă în soare>. Iar despre sine spunea cu umor: <Distrându-mă cu toate aceste jocuri, cu toate aceste prostii, cu toate aceste puzzle-uri cu imagini, am devenit celebru>. Se bucura deplin, ca un copil, de toate experiențele sale artistice, gândind că prima jumătate a vieții era despre a învăța să fii adult, iar a doua jumătate a vieții era despre a învăța cum să fii copil”, am mai aflat de la artista suceveancă Paula Liliana Șalar.