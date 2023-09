Lupta continuă!

Tânăra Andreea Anița, în vârstă de 25 de ani, din Fălticeni, diagnosticată cu cancer, a ajuns la o clinică din Turcia. Cu ajutorul oamenilor de bine care s-au alăturat părintelui Alexandru Lungu, preot slujitor la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, într-o campanie de ajutorare lansată în mediul online, tânăra a reușit să ajungă la clinica din Turcia și a început un tratament. Este doar începutul. Tratamentul care îi poate salva viața costă între 80.000 și 150.000 de euro, mult peste posibilitățile familiei. Andreea Anița încă nu dispune de banii necesari tratamentului complet, ceea ce o face să simtă și frică, și nesiguranță, pentru că, oricând, în orice moment, poate fi nevoită să se întoarcă acasă, pentru că nu are bani să-și acopere tratamentul din Turcia. Andreea are nevoie acum, mai mult ca oricând, de resurse financiare, de prieteni, de oameni generoși.

„Devenise prea greu tot, fiecare pas, aproape fiecare mișcare...”

De pe patul de spital, tânăra a trimis un mesaj emoționant: „Mă simt mai bine. Pot mânca..., sunt în sfârșit odihnită, ceea ce n-am mai simțit de foarte, foarte mult timp, iar durerile sunt ținute sub control. Pare ireal! Înainte să vin aici, cred că a fost prima dată în viața mea când chiar am simțit cu adevărat și mi-am spus în gând că <Nu mai pot!>. Devenise prea greu tot, fiecare pas, aproape fiecare mișcare, durerile nu mai treceau și, mai rău, apăreau altele noi pe zi ce trece, aveam febră, îmi venea să vărs, orice gură de mâncare luată era un chin... Nu voiam decât să mă ia cineva, să mă interneze într-un spital și să aibă grijă de mine (nu să își bată joc), pentru că eu nu ar fi trebuit să stau acasă atâta timp în starea aia. Nu pot descrie în cuvinte tot ce am trăit, dar am încercat să scriu măcar câteva cuvinte prin care poate să vă dați seama ce diferență ați făcut voi, toți cei care m-ați sprijinit și ați făcut posibilă venirea mea aici. Minunile de oameni pe care îi am lângă mine s-au zbătut non-stop pentru a reuși să plec la timp, m-au luat de brațe și m-au ajutat să fac fiecare pas. Mulțumesc din suflet tuturor”.

O bucățică din sufletul acestei tinere, care suferă de cancer de la vârsta de 16 ani, a ajuns și la noi. Fiind o luptătoare, Andreea a învins de mai multe ori această boală, dar de data aceasta cancerul a recidivat mai agresiv. Tânăra suferă de sarcom sinovial. Tumora de la picior a reapărut și s-a mărit considerabil. În același timp, boala s-a extins și la plămâni. Povestea de viață a tinerei poate fi povestea unui erou, care are de parcurs o călătorie plină de primejdii și care se lovește de lipsa banilor pentru a ajunge acolo unde își dorește. Nu abandonează lupta. Nici noi nu trebuie să o abandonăm. Am început un drum împreună cu părintele Alexandru Lungu și trebuie să facem imposibilul, dacă este nevoie, să adunăm întreaga sumă, pentru ca Andreea să poată beneficia de cele mai bune tratamente la clinica din Turcia.

Strigătul unei mame

Nu putem să stăm indiferenți la suferința acestei tinere, „cu părul de foc, cu ochii de un albastru ionic, o tânără care a învățat care este valoarea unei zile încă de mică”, după cum a spus părintele Alexandru Lungu.

Și mama Andreei a ajuns în Turcia. Ea a povestit că fiicei sale i se administrează, deocamdată, un tratament cu antibiotice și calmante. „Fata este puțin mai bine față de cum era când a plecat. Este încă slăbită. Vă transmite tuturor salutări și mulțumiri pentru tot efortul depus pentru ea. Vă rugăm să fiți alături de ea în continuare. Fără voi nu ar fi fost posibilă internarea în această clinică. Medicii sunt competenți, personalul foarte amabil, prompt și expert. Costurile sunt mari și suntem de-abia la început. Știu că Dumnezeu va face posibil ca totul să decurgă bine și să reușim să învingem această cruntă boală. Mulțumirile noastre se îndreaptă către voi, toți. Dumnezeu să vă dăruiască tot ceea ce aveți nevoie, dar mai ales sănătate! Îmbrățișări de la Andreea!”, a transmis mama tinerei care are nevoie de ajutorul nostru.

Să facem o echipă mare și să adunăm întreaga sumă necesară tratamentului. Dumnezeu face minuni prin oameni. Puteți dona în următoarele conturi, oricât de puțin. Conturile sunt deschise pe numele Magdalenei Nechita, sora Andreei. Cont în lei: RO91BTRL03401201I25391XX, Nume: Magdalena Nechita, cont în euro: RO37BTRLEURCRT00I2539101, Nume: Magdalena Nechita, cont în lire: GB94BUKB20218043195902, Nume: Magdalena Anita.