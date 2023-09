Un nou an școlar

Zi importantă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, peste 800 de elevi pășind în cel de-al 164-lea an de existență al instituției.

Prof. Dan Popescu, directorul unității de învățământ, a invocat rezultatele bune din anul școlar trecut, amintind de câțiva absolvenți de top ai generației 2023, admiși la universități reputate din țară și străinătate.

„Actuala promoție a ștefaniștilor, din nou cu un lider excepțional, Cristina Maria Popa, care are un palmares olimpic impresionant și va studia matematica și fizica la École Polytechnique de Paris, a abordat cu responsabilitate și cu succese remarcabile etapa admiterii în universități.

Opțiunile converg constant către instituții de învățământ superior autohtone cu profilurile medicină, informatică, drept etc. Cum s-a întâmplat și în anii precedenți, există ștefaniști care vor duce numele școlii la University of Oxford, la Yalle University, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology, University of Glasgow, University of Amsterdam etc.”, a subliniat managerul colegiului.

Acesta a felicitat toți bobocii studenți ștefaniști, care, an de an, devin ambasadorii planetari ai colegiului, fiind așteptați cu nerăbdare la revederile de promoții care oferă profesorilor mereu și elocvent „sublima satisfacție a dăruirii profesionale”.

„Începem un an școlar cu optimism!”

Managerul colegiului a mai amintit de rezultatele bune de la examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureat, unde totuși a fost înregistrat un recul față de anul 2022.

Acesta a numit câțiva dintre elevii laureați la Gala Olimpicilor Ștefaniști, ediția 2023, pe care i-a felicitat.

„Începem un an școlar cu optimism! Ne bazăm pe altitudinea profesională a cancelariei colegiului, pe sprijinul generos al părinților și mai ales pe potențialul dovedit de cei mai mulți elevi în activitatea curriculară.

Exemplificăm chiar din startul anului școlar cu medalii internaționale ale bobocilor de la clasa a IX-a - Sabrina Macoveiciuc, Alexia Mitrofan și David Palaghianu, dar ne încredem și în talentul indubitabil probat de victorii care ne onorează la Corala <Ciprian Porumbescu>, la trupa de teatru <PI>, la tot mai vizibilul club de robotică <Royal Engineers>, la revista <Joc Secund>, la clubul <Debate>, la <Dynamic Club> sau la tot mai performantele echipe sportive. Succes boboceilor de la clasa a V-a și bobocilor de la a IX-a.

Potențialul de performare a fost demonstrat la testele de admitere! Și pentru că adevărurile fundamentale au fost demult rostite, încheiem cu cuvintele lui Diogene din Sinope: <Temelia statului este educația tineretului său>. Tuturor, elevi, părinți, colegi, simpatizanți și nu numai, un an școlar cu aspirații împlinite! Succes!”, a conchis directorul Dan Popescu.