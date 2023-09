Competiție

Laureații ediției din acest an ai Concursului Național „Tinere condeie”, printre care s-au numărat și trei eleve din județul nostru, au participat, la finele lunii august, la Călimănești, Vâlcea, la Tabăra de creație literară pentru elevi, tabără cu același nume.

Din județ au participat Marta Ursachi (Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, prof. coordonator Alexa Loredana), Izabela Huțanu (Liceul Tehnologic „Lațcu Vodă” Siret, prof. coordonator Mihaela Filipiuc) și Diana Nisioi (Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, prof. coordonator Cristina Bîndiu).

„Tabăra a reușit să impresioneze deoarece a unit oameni de vârste diferite, scriitori, profesori și elevi, motivați de aceeași pasiune: dragostea față de cuvânt, de cuvântul creator, dătător de viață. (...) De la mic la mare, toți am vibrat la unison pe notele bucuriei de a împărtăși cu ceilalți sentimente, visuri, dorințe, trăiri, legate toate de ceea ce înseamnă creație, carte, scriere creativă.

Festivitatea de deschidere a taberei a însemnat, pe lângă cuvintele de bun venit din partea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și a conducerii Liceului Tehnologic de Turism Călimănești, și înmânarea diplomelor de laureați participanților și a cadourilor din partea Penhause România. De asemenea a fost lansat concursul de creație desfășurat în tabără”, a povestit prof. Cristina Bîndiu – Școala Gimnazială Vatra Moldoviței.

Premiile concursului s-au decernat în ultima zi a taberei, eleva Marta Ursachi clasându-se pe locul al III-lea, la gimnaziu.

Potrivit acesteia, „Tabăra <Tinere condeie> a fost un loc al experiențelor frumoase, dar în special al oamenilor minunați. Un schimb fascinant de gânduri și sentimente cu persoanele cu care împărtășești aceeași pasiune. Ce ți-ai putea dori mai mult? Presărată cu vizite la monumente cu tematică istorică, escapade în natură și ateliere literare ținute de scriitorii asemenea cărora aspirăm să fim și noi într-o zi, a fost tipul de experiență pe care ți-o amintești cu drag o viață întreagă. Cu multe râsete și lacrimi de rămas-bun, am plecat cu promisiunea că ne vom reîntâlni la anul”.

„Tabăra de poezie a fost minunată! Am avut ocazia să întâlnesc alți pasionați de poezie și să învățăm împreună. Am participat la ateliere de scriere, am citit și am discutat poezii, iar atmosfera a fost plină de inspirație. A fost o experiență memorabilă și care merită încercată!”, a mărturisit eleva Izabela Huțanu.