Toți elevii de la Salcea vor primi al doilea an la rând pachete consistente cu rechizite gratuite

Continuitate

Toți elevii de la unitățile de învățământ de pe raza orașului Salcea vor primi pentru al doilea an la rând un pachet consistent cu rechizite, în cadrul programului ”Ghiozdanul meu”, prin care primarul Ezekiel Belțic își propune stimularea educației și stoparea abandonului școlar ori a migrației spre școli din municipiul Suceava.

Fie că sunt la grădiniță, școala primară sau la gimnaziu, elevii vor avea parte de un set de rechizite de bază, efortul bugetar al Primăriei Salcea fiind de aproximativ 500.000 de lei.

Anul trecut, în jur de 1.500 de elevi au beneficiat de acest proiect ambițios de stimulare a educației.

Pentru acest început de an școlar se estimează că în jur 1600 de elevi vor beneficia de pachetul de rechizite.

Condițiile de acordare nu sunt deloc restrictive și presupun domiciliul a cel puțin unui părinte la Salcea, angajamentul elevului de a frecventa cursurile și, evident, înscrierea la o unitate de învățământ din Salcea.

Pachetele cu rechizite școlare vor fi primite de toți elevii în prima zi de școală și nu includ ghiozdan. Pachetul este adaptat fiecărei clase (caiete, învelitori, dosare, mape, folii de protecție, pensule, acuarele, trusă de geometrie, numărătoare, bețișoare, pic, stilou, pixuri, creioane, culori, carioci, corector, radieră, ascuțitoare, penar, foarfece, lipici, plastilină, etichete, top hârtie etc.)

Primarul Ezekiel Belțica ținut să transmită mulțumiri în mod special zecilor de voluntari care s-au oferit ca și anul acesta să ajute la pregătirea pachetelor cu rechizite școlare și la distribuirea acestora la unitățile de învățământ.

Carte de lectură pentru vacanță și pachet cu dulciuri și fructe, tot pentru toți elevii

”Cât timp voi fi primar la Salcea acest proiect va continua, consider că sprijinirea educației este esențială. Avem mai multe forme de stimulare a educației, i-am premiat la final de an pe copiii cu rezultate meritorii la competiții școlare, concursuri culturale ori întreceri sportive, șefii de promoție și pe cei cu medii generale de 10. În plus, la încheierea anului școlar, toți elevii din Salcea au primit câte o carte de lectură specifică vârstei și adaptată programei școlare din anul care urmează”, a declarat primarul Ezekiel Belțic.

Este al treilea an consecutiv când elevii primesc cartea de lectură la intrarea în vacanța de vară.

Primăria Salcea va acorda pentru al patrulea an la rând și pachete consistente cu dulciuri și fructe pentru toți elevii din Salcea, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Proiecte pentru școli noi și modernizarea celor actuale

Primăria Salcea are în diferite faze de implementare și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii școlare.

Proiectul pentru o școală nouă în Văratec este depus la Compania Națională de Investiții, iar prin PNRR este depusă cerere de finanțare pentru Școala verde Prelipca.

Pe lista de priorități se mai află extinderea cu un etaj a școlii din Plopeni, extindere cu încă un corp a școlii din Salcea, școală nouă la Mereni, grădinițe noi la Văratec și Prelipca și extinderea grădiniței din Plopeni.

Sunt și două proiecte pentru săli de sport mari la Salcea (prin CNI) și Plopeni (cu fonduri de la bugetul local), respectiv terenuri de sport pentru celelalte școli.

În cazul sălii de sport de la Salcea se așteaptă ultimul aviz de la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și apoi se va putea organiza licitația.

La Plopeni, în perioada imediat următoare se va organiza licitația pentru atribuirea lucrării pentru construirea sălii de sport din fonduri locale.

Un alt obiectiv este amenajarea de spații recreative de joacă la fiecare corp aferent unităților de învățământ.

Prin implicarea directorilor și cu sprijinul primarului a fost modernizată grădinița școlii din Salcea și au fost renovate săli de clasă de la școlile Salcea, Plopeni și Mereni. Celelalte săli vor fi renovate în următoarea vacanță de vară.

Toaleta școlii din Plopeni a fost modernizată la standarde europene, și urmează toaleta de la școala din Salcea în următoarea vacanță de vară.

Primarul a subliniat că ordinea investițiilor și a proiectelor a fost realizată având în vedere prioritățile transmise de conducerea unităților de învățământ și a resurselor bugetare existente anul acesta.

Proiect de 2,9 milioane de lei, deja aprobat, pentru dotarea școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale

În fine, dar foarte important, prin PNRR a fost semnat un contract de finanțare privind dotarea școlilor din orașul Salcea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, proiectul fiind în valoare de aproximativ 2,9 milioane de lei.

Urmează ca realizarea proiectului să fie scoasă la licitație.

Investiția va consta, printre altele, în amenajarea a două laboratoare de informatică, a 43 de săli de clase cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice, plus câte două laboratoare de fizică, chimie și biologice, dotate complet, atât cu mobilier, cât și cu echipamente specifice.