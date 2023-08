Sănătate

Familia unui copil în vârstă de 8 ani spune că va face plângere împotriva Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, a medicului pediatru care a fost de gardă în UPU în seara de 23 august a.c., precum și a paznicului care era de serviciu în seara respectivă. Mama copilului, Ancuța Ferar, și unchiul acesteia, Vasile Bănățeanu, au declarat că la spital au fost umiliți și tratați cu aroganță și lipsă totală de empatie față de copilul care suferise o accidentare și avea o plagă tăiată la genunchi.

Ancuța Ferar a povestit că miercuri seara, în jurul orei 21.30, fiica sa, în vârstă de 8 ani, s-a împiedicat pe terasa casei lor din Corlata, comuna Berchișești, și s-a tăiat destul de adânc în marginea unei trepte. „Am plecat imediat la spital la Suceava, am ajuns pe la ora 22.00, cred, la Urgență. Doamna de la recepție a văzut fetița cu plagă deschisă, i-a făcut fișa și a zis să mergem în sala de așteptare de la UPU Pediatrie. Mai erau acolo vreo 5 copii. După circa jumătate de oră, când am văzut că fiica mea are dureri tot mai mari și face febră, soțul a mers la recepție și a rugat-o pe doamna asistentă să-i dea copilului un calmant. Ne-a spus să așteptăm, că o să vină medicul”, a spus femeia.

Ea afirmă că și-a sunat unchiul, pe Vasile Bănățeanu, pentru a-i cere să-i aducă niște bani, în eventualitatea că va avea de cumpărat medicamente pentru fetiță. Când acesta a ajuns la spital, ar fi trecut deja o oră de când familia Ferar se prezentase cu copilul în UPU, potrivit acestora. „Când a văzut că fetița așteaptă de o oră, deși avea o plagă deschisă, uncheșu s-a dus la doamnele doctor, care i-au zis iar să aștepte. Atunci a sunat la 112 și i s-a spus să sune la Reclamații la spital. El a început să filmeze, gardianul a sunat și el la 112 și atunci a venit poliția. Au ridicat tonul și polițiștii, și uncheșu, apoi lucrurile s-au calmat. Cât au mai stat polițiștii acolo a trecut încă vreo jumătate de oră și au văzut și ei că la copil tot n-a venit nici un medic. Atunci au trimis ei gardianul la medici și au cerut să vină cineva să consulte copilul și să coase plaga”, a spus Ancuța Ferar.

Unchiul Ancuței a relatat următoarele: „Când am intrat la cadrele medicale am văzut că stăteau pe telefoane și râdeau. M-au scos afară și au zis că sună la poliție. Când le spui ceva, caută să te intimideze cu poliția. Nu le pasă de pacienți. Ne-au umilit”.

Potrivit mamei copilului, după două ore un chirurg pediatru a venit și a consultat copilul, i-a făcut anestezie locală și a cusut plaga: „Doamna doctor era foarte nervoasă că fiica mea plângea de durere. După anestezie a început s-o coase imediat, nu a lăsat-o măcar 5 minute, să-și facă efect anestezicul. Normal că plângea, nu e adult, să știe să-și stăpânească durerea”.

Atât Ancuța Ferar, cât și Vasile Bănățeanu au declarat că vor reclama în scris cele întâmplate, atât la conducerea spitalului, cât și la poliție.

Punctul de vedere al conducerii Spitalului Județean

Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a transmis joi punctul de vedere al conducerii SJU: „În urma imaginilor apărute în mediul online, referitoare la un caz din UPU Pediatrie a Spitalului Judeţean Suceava din noaptea precedentă,dorim să facem următoarele precizări: pacientei i s-au făcut triajul şi foaia la ora 21:55 şi a fost încadrată la cod verde întrucât prezenta o plagă la nivelul genunchiului drept fără hemoragie care să îi pună viaţa în pericol imediat. Aceasta a fost preluată la ora 22:49, pentru că erau alţi pacienţi mai gravi care trebuiau consultaţi. După aproximativ20 de minute de la evaluarea de către medicul din UPU,pacienta a fost evaluată de către chirurgul pediatru,care a realizat toaleta şi sutura plăgii şi a dat recomandări de tratament la domiciliu, pacienta neavând nevoie de spitalizare.

Trebuie precizat faptul că la aproximativ10 minute de la efectuarea triajului pacientei în cauză, un bărbat a intrat în camera de consultaţie de la pediatrie adresând injurii şi ameninţări personalului medical,solicitând ca pacientacu plagăla nivelul genunchiului să fie consultată imediat. Din această cauză personalul medical a fost nevoit să anunţe paza spitalului şi ulterior poliţia,acest demers prelungind timpii de aşteptare pentru pacienţii care trebuiau consultaţi.

După cum am mai informat opinia publică, numărul de prezentări la UPU Suceava este foarte mare (vin pacienţi din tot judeţul, ba chiar şi din judeţele vecine) şi încercăm să facem faţa tuturor solicitărilor într-un timp cât mai scurt,dar din cauza deficitului de medici uneori timpii de aşteptare se pot prelungi. Ne interesează să păstrăm o calitate optimă a actului medical pentru a evita erori de diagnostic care ar putea să apară în aceste condiţii.

Conducerea Spitalului Judeţean va lua toate măsurile legale pentru a-şi proteja angajaţii de persoane care încearcă influențarea actului medical în orice fel şi care aduc jigniri la adresa corpului medical. Orice plângere este tratată cu maximă rigurozitate,dar la fel vor fi tratate şi denigrările, injuriile sau actele de agresiune asupra cadrelor medicale,cacea din seara precedentă.”