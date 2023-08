Învățământ

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni este beneficiarul celui de-al doilea an de acreditare pentru proiecte Erasmus+, Acţiunea cheie 1, mobilităţi ale personalului didactic în domeniul Educaţiei şcolare, în noua generaţie de proiecte educaţionale Erasmus+ 2021-2027, finanţată prin fonduri europene.

Acest proiect de acreditare în domeniul Educaţiei şcolare implică participarea personalului didactic de predare la cursuri de formare, prin care vor fi îmbunătăţite competenţele de predare şi evaluare în anumite domenii educaţionale, lucru care va conduce implicit la creşterea calităţii demersurilor didactice furnizate, precum şi la dezvoltarea capacităţii instituţionale de gestionare de proiecte europene a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni.

Aşa cum am aflat de la prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect, trei profesori de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, prof. Oana Andreea Ţăranu (limba română), prof. dr. Oana Liliana Atomei (limba română) şi prof. Maria Peiu (religie) au participat la cursul de formare pe tema„Să ne facem lecţiile mai interesante prin activităţi amuzante, jocuri şi folosirea TIC” (Making Lessons More Interesting By Fun Activities, Games And Ict Usage).

„Obiectivul principal al cursului a fost introducerea dispozitivelor mobile şi a aplicaţiilor de învăţare în demersul didactic, cu analiza beneficiilor care decurg din acest proces. Ca rezultate ale învăţării, putem enumera: abilitatea de a încorpora jocurile şi TIC în demersurile didactice întreprinse; familiarizarea cu tendinţele TIC actuale şi cum pot fi acestea folosite pentru a crea o e-lecţie; crearea de resurse cu care se poate augmenta conţinutul e-learning (RED). Tot în cadrul acestui curs s-a urmărit însuşirea de abilitaţi de predare prin joc, folosind tehnici de coeziune a grupului de elevi; vizionarea de exemple de bună practică legate de introducerea de conţinut TIC în lecţii, urmând ca participanţii să elaboreze la rândul lor, exemple de planuri de lecţii care includ şi conţinut TIC şi folosirea autoevaluării ca instrument de îmbunătățire a propriului demers didactic”, ne-a spus prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.

Cursul a avut loc în Paris, Franţa, furnizorul de curs fiind organizaţia Cappadocia Education.

Participarea la acest curs de formare european generează impact instituţional în primul rând, la nivelul elevilor Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni şi părinţilor acestora, beneficiari direcţi ai procesului instructiv-educativ.

„Profesorii din comunitatea educaţională din municipiu/zonă/judeţ îşi însuşesc exemplele de bune practici prezentate în cadrul activităţilor de diseminare a experienţei de învăţare europeană în comunitatea lărgită de învăţare de către profesorii participanţi la cursuri. Instituţia îşi îmbunătăţeşte percepţia pozitivă în comunitatea locală, care devine beneficiarul furnizării unui act educaţional înalt calitativ”, a mai precizat prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect.