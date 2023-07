Tradiții

Timp de trei zile, până duminică, 30 iulie, sucevenii și nu numai sunt așteptați la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde are loc o nouă ediție a Festivalului „Lume, Lume… Hai la Târg!”, organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Pe ulițele muzeului își expun oferta de produse meșteșugărești, dar și de alte produse precum vinuri, sucuri, lavandă, trandafiri, miere, plăcinte, cozonaci, înghețată nu mai puțin de 100 de meșteșugari și producători din Suceava, dar și din alte județe din țară. Meșterii au venit cu obiecte din lemn și din ceramică, sculpturi, icoane pe lemn şi sticlă, costume populare, ouă încondeiate, măşti populare etc. La târg sunt prezenți și mai mulți vânzători de antichități și cărți vechi. La deschiderea oficială a târgului meșterilor populari de la Suceava a fost prezent chef Cătălin Scărlătescu, cel care va găti pe parcursul celor trei zile ale evenimentului. Cătălin Scărlătescu a precizat că anul acesta va găti mici, sarmale, tochitură și cârnați, toate preparate sub ochii vizitatorilor, după rețele tradiționale. „Am spus-o de mai multe ori: tradiția și mâncarea românească adevărată nu s-au născut în palate, ci s-au născut în căsuțele astea frumoase, românești, cu anumite influențe, mai de la turci, de la tătari, de la slavi, că așa am fost noi la o răscruce de drumuri”, a spus chef Scărlătescu. Tot în cadrul târgului, acesta va juriza și concursul „Săru’ mâna pentru masă!”, la care se pot înscrie toți cei care doresc să gătească folosind trei preparate de bază, sfeclă roșie, ciuperci și brânză.

Pe tot parcursul târgului, vizitatorii vor avea parte și de spectacole de muzică și jocuri populare susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”. Spectacolele vor avea loc după următorul program: vineri, 28 iulie, între orele 13:00-19:30, sâmbătă, 29 iulie, între orele 15:00-20:00, duminică, 30 iulie, între orele 13:00-20:00.

Târgul este deschis între orele 9:00 și 20:00, iar prețul biletului de intrare este de 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru pensionari și un leu pentru elevi/studenți.