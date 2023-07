Promovare

Stațiunea Turistică Bucovina a fost lansată oficial, în cursul zilei de vineri, la Câmpulung Moldovenesc, în prezența președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Prezentarea noii stațiuni s-a făcut în cadrul primului Târg de Turism al Bucovinei la care sunt prezente cu standuri de prezentare a ofertei toate cele 25 de stațiuni turistice de interes național și local din județul Suceava. Lansarea Stațiunii Turistice Bucovina a coincis cu ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, la care participă aproape 40 de formații din județul Suceava, dar și din Ucraina, Republica Moldova, Polinia și Ungaria. Standurile de prezentare ale stațiunilor turistice sucevene, precum și cel al Consiliului Județean au fost amplasate pe platoul central al municipiului Câmpulung Moldovenesc, fiecare expozant a venit cu cele mai atractive oferte pentru turiști, iar în același timp sunt promovate și cele mai importante atracții pentru fiecare zonă. Oferta stațiunilor cuprinde atât obiceiurile tradiționale, produsele tradiționale și culinare specifice fiecărei zone, meșteșuguri, dar și modalități în care turiștii pot să își petreacă timpul liber. Astfel, în centrul Câmpulungului a fost adusă o machetă a mocăniței de la Moldovița, o plută în miniatură într-un bazin pentru plutăritul din Ciocănești, oferta fiind completată și cu turismul activ în zona de munte, sau cu alte tipuri de turism care pot fi practicate în județul Suceava. Târgul de Turism al Bucovinei va fi deschis până în cursul zilei de duminică.

Gheorghe Flutur spune că își dorește ca prin promovarea Stațiunii Turistice Bucovina turiștii să stea în această zonă câte 10 -15 zile

În discursul său din deschiderea Festivalului „Întâlniri Bucovinene”, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că Stațiunea Turistică Bucovina a putut fi lansată având în vedere că există o lege care dă această posibilitate. „Aș vrea să spun că anul acesta am luat hotărârea împreună cu domnul primar Mihăiță Negură să organizăm acest târg aici, la Câmpulung. Și vreau să îl felicit în mod deosebit pentru că este un om gospodar, care înțelege ce înseamnă valorile Bucovinei și împreună cu el am organizat toate astea. E prima dată când lansăm Stațiunea Turistică Bucovina. Există o lege care ne-a dat voie să înființăm Bucovina, stațiune turistică, și se va numi Organizația pentru Managementul Destinației Bucovina. Este prima astfel de stațiune din România care se înființează, cu CJ Suceava, cu primăriile stațiuni turistice, iar alături de noi sunt și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Direcția Silvică și Universitatea <Ștefan cel Mare>”, a precizat Flutur. El a spus că prin această asociere Bucovina, județul Suceava poate fi o forță și mai mare în turism. „Noi vrem ca turistul să nu rămână două nopți în Bucovina. Vrem să rămână 10 - 15 zile și pentru asta trebuie să diversificăm turismul. Asta am vrut noi prin acest târg de aici, în care să facem publicitate gastronomiei, portului popular, meșteșugurilor și ofertei turistice. Și ăsta este abia începutul. Va trebui să mergem în toate orașele din județ să facem reclamă și în alte județe din țară și străinătate. Bucovina merită să fie vizitat de multă lume”, a mai precizat Flutur. Fiind prezent la Câmpulung Moldovenesc, Gheorghe Flutur a lansat o invitație pentru toți pentru a vizita masivul Rarău, acolo unde a fost finalizată o modernă parcare panoramică, el a amintit și de faptul că a fost dat în circulație drumul prin Izvorul Alb, iar în viitor va fi construit un punct de belvedere de tip Skywalk pe Piatra Șoimului.