Medie maximă

Două absolvente ale Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au fost notate cu 10 pe linie la examenul de bacalaureat, după soluționarea contestațiilor.

Beatrice Juravle și Emilia Calancea, de la clasa de Științe ale naturii, respectiv Științe sociale, intensiv limba engleză, sunt singurele absolvente de liceu din județ cu media maximă la examenul maturității.

Beatrice a solicitat recorectarea tezei de la Biologie, notată inițial cu 9,6, iar Emilia a contestat calificativul de la Logică, unde obținuse 9,2, comisia de reevaluarea notând cu calificativ maxim cele două teze.

Beatrice Juravle are 19 ani și este din Frătăuții Vechi. Este mândră de calificativul obținut la examenul maturității, adolescenta pregătindu-se, în prezent, pentru examenul de admitere de la Facultatea de Medicină din Iași, de la finele acestei luni. Examenul de admitere contră într-un test grilă din biologie și chimie, cu 90 de întrebări, test ce are o durată de trei ore.

„Mă bucur de această notă de la bacalaureat, ironia face ca la facultatea pe care o vizez ea să nu conteze deloc. E un rezultat foarte bun, după patru ani de liceu, ani marcați, din păcate, și de acea pandemie care ne-a afectat destul de mult. În prezent mă pregătesc pentru admitere, până la vacanță mai este”, ne-a mărturisit Beatrice.

Colega sa, Emilia Calancea, vrea să urmeze cursurile Facultății de Drept din cadrul Academiei de Științe Economice – ASE - București.

„Experiența bacalaureatului a fost una plăcută pentru mine. Deși stresantă, am reușit să-mi păstrez calmul și să-mi organizez timpul, am avut încredere. Cred că pentru proba la limba română am muncit cel mai mult, acolo a fost nevoie de un pic mai multă atenție și grijă”, a mărturisit adolescenta.

Despre reușita celor două eleve, reprezentanții Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” au transmis: “Infinite mulțumiri și felicitări, Emilia, Beatrice, cadrelor didactice care v-au pregătit și părinților! Gratitudine doamnelor și domnilor profesori care i-au pregătit: Iulian Halip, Nicoleta Mitrofan și Florin Popovici, respectiv Angela Sehlanec, Dragoș Popescu și Aspazia Băeșu”.

77,4% rata de promovare în județul Suceava

Rezultatele finale obținutede absolvenții studiilor liceale la examenul de bacalaureat au fost afișate vineri, 7 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

În urma soluționării contestațiilor, în județ, rata de succes a crescut cu 2,3%, până la 77,4%, fiind aproape la același nivel cu procentul din sesiunea iunie-iulie 2022 (77,9%). Rata de promovare la nivel național este 75%.

Astfel, după evaluarea contestațiilor, se înregistrează 3.872 candidați promovați, cu 115 candidați mai mult, comparativ cu rezultatele inițiale (3.757 de candidați).

Dintre promovați, 867 au obținut medii între 6-6,99, 920 au obținut medii între 7-7,99, 1.219 au obținut medii între 8-8,99, 864 au obținut medii între 9-9,99, iar doi candidați, de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți,au obținut media 10.

1.127 candidați nu au promovat.

168 candidați au absentat, iar 2 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 81,3% (3.738 candidați), iar pentru promoțiile anterioare – 33,25% (134 candidați).

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 7-29 august, fiind precedată de etapa de înscriere (17-24 iulie).