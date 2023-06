3-10 iulie 2023

Festivalul Național de Teatru pentru elevi „MagicFest”, ediția a XII-a, se va desfășura, în perioada 3-10 iulie 2023, la Suceava. Tema din acest an este „Once More Around The Sun”. Coordonatoarea festivalului, prof. Camelia Butnaru, ne-a spus că Festivalul Național de Teatru (în limba engleza) pentru elevi „MagicFest” a fost inaugurat la începutul lunii februarie 2009 și are ca scopuri principale dezvoltarea personală prin teatru, descoperirea și promovarea tinerelor talente artistice, precum și o creștere a interesului tinerilor pentru teatru, literatură și artă.

Evenimentul cultural este inițiat de trupa de teatru în limba engleză a Colegiului Național „Petru Rareș” din municipiul Suceava (CNPRSV), „The Knockers”, coordonată de profesoara Camelia Elena Butnaru. Începând cu ediția a V-a, festivalul este organizat de Asociația MagiMedia, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și alte instituții și asociații.

Competiția este dedicată elevilor de liceu și de gimnaziu și atrage participanți din toată țara. Programul cuprinde spectacole create de participanți, spectacole invitate, ateliere de teatru coordonate de tineri actori și regizori și diverse activități pentru participanți.

Ediția din acest an va avea ca temă revenirea, după o întrerupere de trei ani, în minunata lumină a scenei: „Once More Around The Sun”. „Pentru această ediție avem în vedere parteneriate cu instituții locale (Teatrul <Matei Vișniec> Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Național <Petru Rareş>), dar și cu alte asociații (Dream Boutique, București)”, au transmis organizatorii. Ziua de 3 iulie 2023 va fi dedicată deschiderii festivalului, ziua de 8 iulie va fi destinată spectacolelor în limba română, create în atelierele de teatru ale festivalului, în zilele de 4-7 iulie.

În ziua de 9 iulie va avea loc prezentarea unor momente de teatru nonverbale și ceremonia de închidere a festivalului. Intrarea va fi liberă la toate spectacolele care se desfășoară pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec”. Programul spectacolelor invitate: 3 iulie 2023, la ora 18:00: Trupa The Knockers, spectacol în limba engleză „They Eat Sunshine not Zebras” (Dara Murphy); 9 iulie: Spectacol BOLD cu Andreea Monstache și Emanuel Varga (București).

„Avem convingerea că acest festival este benefic nu numai pentru participanți (actori amatori și profesioniști, studenți ai școlilor de teatru și organizatori), dar și pentru comunitatea locală, din punct de vedere cultural și educativ”, a transmis echipa de organizare: coordonator festival, prof. Camelia Butnaru; președinți festival: Horia Andrei Butnaru, Victor Alexandru Badoi (actori); vicepreședinți ediția a XII-a: Andreea Roxana Filip, Irina Cepoi (actrițe). Pentru mai multe informații, vă recomandăm adresa de contact: butnaru.camelia@cnprsv.ro, telefon 0746 062 184.