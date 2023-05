Căutare cu final fericit

Bărbatul în vârstă de 38 de ani, din Vatra Dornei, dispărut de acasă de vineri, un caz delicat din multe puncte de vedere, a fost găsit din fericire viu și nevătămat sâmbătă, la mai bine de 24 de ore de la anunțarea dispariției.

Sâmbătă, Bogdan Daniel Badiu, diagnosticat cu sindromul Down, a fost căutat de mai toate forțele de poliție și jandarmi din Vatra Dornei, plus lucrători de la Serviciul Salvamont Vatra Dornei, silvicultori și membri ai Asociației Bucovina Off - Road.

Un rol important în operațiune l-a avut și câinele de serviciu Coh din cadrul Poliției municipiului Rădăuți, adus special pentru acest caz la Vatra Dornei.

Polițiștii au avut un caz delicat pentru că aria de căutare din zona Vatra Dornei era foarte mare.

Câinele Coh, condus de către agentul principal Gabriel Ursu, din cadrul Poliției municipiului Rădăuți, a reușit la un moment dat să ia urma dispărutului. S-a reușit astfel o oarecare localizare, dar și chiar și așa operațiunea a fost continuată ore bune.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost identificat de către polițiști și voluntari din cadrul Asociației Bucovina Off - Road pe un drum forestier, pe raza comunei Șaru Dornei, la o distanță de circa 15-20 kilometri față de domiciliu.

Din fericire, Bogdan Daniel Badiu era într-o stare de sănătate bună și nu a necesitat îngrijiri medicale.