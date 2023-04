Rezultate

Elevii Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” din Suceava care s-au calificat la faza națională a Olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii” și la Concursul pe meserii pentru învățământul profesional au obținut mențiuni și premii speciale.

Astfel, La Olimpiada pentru disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, s-au remarcat: Ciocan Daniel, din clasa a XI-a, îndrumat de prof. Vieriu Gabriela și prof. Tapalagă Simon, cu Premiul special la profilul Electric, Electrotehnic, Electromecanic; elevul Anton Alexandru Laurențiu, din clasa a XII-a, profesori îndrumători Gheorghiță Delia și Ursulean Velusia, cu mențiune la profilul Mecanică.

”Sunt extrem de bucuros că am avut ocazia de a participa la Olimpiada Națională de Mecanică de la Buzău. Este o experiență deosebită în care concurezi împotriva celor mai buni elevi din toată țara. Am fost impresionat de nivelul competiției și că am avut ocazia să interacționez cu alți elevi din orașe diferite. Participarea la Olimpiada Națională de Mecanică de la Buzău a fost o experiență valoroasă pentru mine și m-a motivat să îmi dezvolt abilitățile și cunoștințele în domeniul mecanicii. Sunt recunoscător pentru această oportunitate și sper să am șansa să particip din nou în viitor”, a mărturisit Anton Alexandru Laurențiu, din clasa a XII-a.

La Concursul național pe meserii pentru învățământul profesional, elevii au obținut următoarele rezultate: Mențiune - Dragomir Vasilica Ioana, clasa a XI-a, profesori îndrumători Morari Ancuța, Boțoc Ancuța, la profilul Estetica și igiena corpului omenesc; Mențiune - Peptanariu Maria-Mihaela, clasa a XI-a, profesori îndrumători Irimia Oana și Tapalagă Mihaela, profilul Ospătar (Chelner)/ Vânzător în unități de alimentație.

”Experiența olimpiadei nu s-a limitat la o banală expunere de cunoștințe, ci a reprezentat o aventură în adevăratul sens al cuvântului. Am avut prilejul de a descoperi persoane cu care să împărtășesc marea mea pasiune. Împărtășirea pasiunilor comune, mentalități similare, au clădit prietenii care nu se dărâmă nici în cele mai aprige clipe, nici la cele mai mari distanțe, nici la sfârșit de olimpiadă. Nu am câștigat numai premii materiale, foi cu nume, ci simt că am trăit o întreagă viață, alături de oameni care au devenit o parte din existența mea în fiecare zi, pe care nu aș putea să mi-o imaginez altfel”, a spus Peptanariu Maria-Mihaela, din clasa a XI-a.

La rândul său, Dragomir Vasilica Ioana a menționat: ,,Participarea la etapa națională a Concursului pe Meserii a fost o experiență de neuitat. Am văzut locuri noi, mi-am făcut prieteni, iar competiția în sine mi-a demonstrat că prin muncă se obțin rezultate frumoase. Mă bucur că efortul depus a dat roade și am fost printre cei premiați”.