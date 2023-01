Vești deloc bune

Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru decembrie și deja pentru jumătate din ianuarie, însoțite de precipitații foarte, foarte puține, nu ar trebui să ne bucure prea mult, din contră. Dacă pe termen scurt unii dintre noi constatăm o reducere a cheltuielilor, mai ales pe partea de încălzire a locuințelor, pe termen mai lung efectele economice se anunță mult mai dureroase.

Conform datelor contabilizate de Direcția Agricolă Suceava, cantitatea de precipitații de la nivelul suprafețelor agricole de la Gura Humorului spre Suceava este de 225 de l/mp, față de o cantitate de precipitații optime de 450 de l/mp, calculată pentru această perioadă de mijloc de ianuarie.

Situația proastă din Suceava este completată de deficitul și mai mare din alte zone ale României, cum o arată măsurătorile făcute la nivel național.

Revenind la Suceava, se constată practic că umiditatea din sol este la jumătate față de nivelul optim.

Situația nu miră având în vedere că suntem deja la jumătatea iernii calendaristice, dar nu a nins deloc. Se știe, căderile de zăpadă, urmate de topirea lentă a acesteia, sunt extrem de benefice pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate în sol pe termen lung.

Pentru refacerea nivelului optim de umiditate în sol în vederea campaniei de însămânțări din primăvară ar fi nevoie de cantități mari de precipitații care să cadă în următoarele două-trei luni de zile. Culturile de toamnă aflată în sol au și ele parte de un evident deficit de umiditate.

Agricultorii suceveni spun că un nou an agricol marcat de secetă ar fi un dezastru fără precedent, pentru că ar fi al doilea an foarte prost după un 2022 marcat tot de secetă și de costuri foarte mari pentru înființarea culturilor (preț dublu la carburant, preț triplu la îngrășăminte etc).

Practic, în anul 2022, în agricultură s-au băgat mai mulți bani decât de obicei și s-au scos mai puțini. Iar o astfel de afacere repetată doi ani la rând poate însemna faliment pentru mulți dintre fermierii medii sau mari.

Din cauza secetei și a slabei dezvoltări a culturilor, pe ogoarele din multe localități limitrofe Sucevei sunt și acum culturi de porumb care nu au fost recoltate.

Nici cei care au investit în cartof nu au ieșit mult mai bine, producțiile fiind de o calitate în cel mai bun caz medie.