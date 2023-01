Părerea lui Dan

La sfârșit de an, ca regulă, fiecare își face un bilanț al activității profesionale, cât și unul personal! Sper că și aleșii, dar și „numiții” noștri își fac un astfel de bilanț și, pe lângă raportul anual obligatoriu prezentat masei de votanți, privind în oglinda de la baie, să se autoanalizeze! Mă refer la toți „fericiții” beneficiari ai salarizării din bani publici, la nivel central și local! Dar, în special, aș vrea să privim „realizările” celor care, prin activitate sau inactivitate, afectează viața populației. Mă refer la aleșii noștri locali și centrali pe care, prin votul nostru, i-am propulsat în funcție de demnitate publică și de la care așteptăm ca promisiunile pe care le-au făcut în campanie să se pună în practică măcar 50% (un procent care pe plan mondial este considerat OK!). De la cei „numiți”, așteptările se îndreaptă, în primul rând, către o atitudine corectă în relația cu „petenții” și un grad scăzut de aroganță!

Probabil și Dumneavoastră doriți să ne uităm, mai atent, la realizările parlamentarilor, aleșilor locali și județeni, dar și ale primarilor și președintelui Consiliului Județean!

Parlamentarii ar trebui să fie „crema politicienilor” pentru că prin activitatea legislativă, lobby-ul făcut zonei care i-a votat și modul de reprezentare a județului lor pot, și trebuie , să contribuie la bunul mers al activității pe toate planurile! Personal consider că „sarcinile de serviciu” ale unui deputat sau senator ar trebui să fie împărțite (am deformația cifrelor dată de meseria de economist!) în: 70% elaborare, amendare și completare de legi; 20% lobby pentru județ și problemele sale specifice și 10% reprezentarea locuitorilor care l-au votat la nivel local (nu doar la zilele comunei), dar mai ales central! În ce măsură răspund aleșii cerințelor (recunosc, foarte subiective), pe care eu (poate și Dumneavoastră) le-au exprimat? Mă apucă tristețea dacă trebuie să dau răspunsul! Dar nu și revolta, pentru că 2-3 parlamentari au o prestație peste medie, mai ales pe planul reprezentării lor și a județului. Sunt sigur că toți cei 16 din Parlament se consideră a face parte din grupul de 2-3 aproape OK! Regret faptul că s-a renunțat la votul partid uninominal pe circumscripții! Partidele aveau mai multă răspundere când veneau cu propuneri! Pe listă pot propune pe oricine! Și revin la întrebarea din titlu: ce rămâne după voi în anul 2022??

Mai aproape de îndeplinirea „atribuțiilor de serviciu” sunt consilierii locali și județeni! Doar o parte din ei! Nu și cei ce doar votează la „indicațiile prețioase” ale liderilor de partid sau care nu au habar ce caută prin consiliile locale! Promovarea de hotărâri privind rezolvarea unor necesități concrete (drumuri, școli, grădinițe, parcuri etc.) sunt realizările așteptate! Iar un proiect precum cel care va transforma Suceava în zonă „neutră climatic”, care a fost inițiat de un consilier sucevean (Dan Nichiforel) ar trebui să fie un exemplu! Deci, ce rămâne, Doamnelor și Domnilor, după 2022?

Activitatea primarilor este cea mai vizibilă în ochii votanților, iar calitatea lor de buni administratori este dată de realizări concrete (drumuri, școli, spitale modernizate, accesare de fonduri europene și guvernamentale prin proiecte etc.). În această analiză a primarilor ar fi de dorit o ierarhizare a realizărilor, făcută de un organism nepolitic, pentru a-i promova pe cei mai eficienți și dedicați! Mi-ar plăcea să mă implic în acest demers pentru că mai cunosc ceva din activitatea primarilor din diferite localități.

Pe președintele CJ-ului nu-l pot analiza comparativ la nivel de județ, pentru că este unic ! Apreciați Dumneavoastră unicitatea sa! Și ce a rămas după el și primari în 2022.

Revenind la lucruri de zi cu zi, am remarcat (și nu doar eu!) că profiturile băncilor și ale celor din energie au atins recorduri absolute! Când Teodorovici a vrut „taxa pe lăcomie” (existentă în UE!!!) ați sărit în sus, Domnilor!

Dan Strutinschi

P.S. Sunt fericit! Specialiștii au spus că slănina e mai bună decât uleiul de măsline! Aș mânca și la desert!! Nu am înțeles sintagma „consumator ponderat”. Trec peste!!