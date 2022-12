Părerea lui Dan

Profitul deosebit al firmei lui Coldea, ex SRI-ist și păpușarul din spatele justiției în ”epoca de aur” a lui Băse (parțial și acum!), mă face să mă întreb care sunt ingredientele unei ”povești de succes” în business-ul românesc. Trebuie arătat că ”realizările” sunt, din start, diferite în funcție de deținătorul de acțiuni, român sau străin! Atragerea capitalului străin, după mintea celor care ne conduc, se face prin discriminarea pozitivă a celor de afară și sancționarea severă a firmelor românești. Este celebru filmul cu staff-ul unei firme străine care oferea bonus pentru lemn ”fără acte” (5.000 mc) și nu a fost deranjat de autorități! Dacă erau români, erau cu cătușe în câteva minute după dezvăluire!

Într-o țară cu o democrație precară, dar în bună parte și în cele dezvoltate, legătura între afaceri, politică, administrație și justiție este anormal de strânsă! Mafia siciliană are ca motto în activitatea ilegală principiul: cu bani și ”prieteni” te doare în cot (ei spun mai dur!) de justiție! Și, se pare, că nici justiția divină nu-i împiedică să obțină profituri aberant de mari!

Faptul clar dovedit că firmele ”de afară” sunt avantajate a determinat românii isteți să înființeze SRL-uri sau SC-uri mixte, chiar dacă partenerul ”de afară” are 1% din acțiuni (rețeta Viorel Cataramă!). În anii ’90 societățile mixte beneficiau și de o scutire de impozit pe o perioadă mai lungă, dar și de o poziție de vârf, chiar dacă nu se justifica prin performanțe!

Dacă vrei să ai succes și îți lipsește ”unchiul” din Germania, Franța etc., trebuie să te orientezi spre cei aflați la butoanele locale, județene, centrale! Nu este deloc rău și e perfect legal ca o firmă să sponsorizeze evenimente cultural-sportive locale sau să premieze pe cei cu performanțe deosebite în sport, artă, EDUCAȚIE, cercetare etc.. Am accentuat pentru educație pentru că este neglijată!

În ceea ce privește ”daniile” către biserici, situația este foarte bună; buzunarele patronilor sunt largi pentru că speră și ei în iertarea multor păcate! Iar autoritățile care solicită-acceptă sprijinul material de la firme trebuie să se limiteze la mulțumiri publice pentru sprijin! Din păcate, de multe ori, ”sponsorii” sunt ajutați pentru a obține contracte cu aceleași autorități!

Dacă omul de afaceri nu are legătură nici cu capitalul extern, nici cu autoritățile locale trebuie să activeze legal, să se aștepte la multe controale (pentru el nu va interveni nici o ambasadă!) și să fie dintre cei mai buni în domeniu! Contracte cu statul nu prea ”pupă” și este obligat să se orienteze spre mediul privat! Altfel dispare de pe piață și va fi considerat fraier și neorientat! Tema acestui articol este mult mai vastă și cred că trebuie să revin pentru că am o experiență proprie! Nefericită!

Revenind la durerile cotidiene aș dori să pun (cred că și în numele Dumneavoastră) niște întrebări, să cer lămuriri!

De ce nu se publică și numele procurorului sau al judecătorului care face abuzuri, condamnă aiurea sau lasă în libertate ticăloși dovediți (infractori cu cazier imens!) sau îi pun sub ”control judiciar”? Numele și prenumele pe prima pagină sau alături de știrea care ne șochează!

Țările din UE ”îngheață” activele rusești (miliarde de euro)! Noi, care copiem total Vestul chiar în dezavantajul nostru, ce facem? Lukoil, Alro, măcar! Pentru că cele multe societăți strategice au fost date la fier vechi de investitorii tot strategici ruși (Republica, COS Târgoviște etc.).

P.S. 1 Revin (pentru a câta oară?) la subiectul afișării pe zidurile blocurilor! Se știe cine o face! Organizatorii spectacolelor! Legea permite amendarea! De ce nu se aplică?

P.S. 2 După ce s-a făcut de râs în Ucraina, Putin spune că vrea armonie în relația cu Europa! Cuvântul armonie vine de la arme? Așa pare după el!!

Dan Strutinschi