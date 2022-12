După reparații

Cetățenii municipiului Rădăuți care locuiesc în apartamente racordate la sistemul centralizat al municipiului beneficiază de căldură și apă caldă la parametri normali pentru prima dată în această iarnă, deși startul furnizării energiei termice în acest sezon rece a fost dat încă de la începutul lunii octombrie. Această situație a fost impusă de lucrările de reabilitare a unui cazan, din cele două, de la centrala termică a municipiului, lucrări care au fost finalizate la finele săptămânii trecute.

Cu amănunte a venit Adi Jecalo, managerul de la firma prestatoare de utilități din Rădăuți, SC Servicii Comunale SA: „Lucrările la cazan au fost finalizate încă de la sfârșitul săptămânii trecute, a venit ISCIR-ul care a dat aviz pozitiv, s-au făcut toate probele necesare, iar de pe 24 decembrie a început furnizarea energiei în condiții normale. Astăzi (n.a. - 27 decembrie) de la cazan avem temperaturi de 73-74 de grade pe tur și 56 de grade pe retur. Acest lucru înseamnă că se furnizează atât căldură, cât și apă caldă non-stop, în condiții normale. Ne pare rău că duminica trecută, pe 25 decembrie, am avut o avarie pe strada Tudor Vladimirescu, condiții în care am intervenit chiar atunci și am fost nevoiți să oprim furnizarea căldurii pentru câteva ore. Acum totul se desfășoară fără probleme, deci căldură și apă caldă în program non-stop”.

La rețeaua centralizată a municipiului Rădăuți sunt conectate peste 4.200 de apartamente, 134 de agenți economici și 13 instituții de stat.