Noi orizonturi pe harta competițiilor mondiale

Omnia Ballet Suceava s-a calificat în finala International Dance Talent Competition Italy, eveniment ce va avea loc anul viitor, în Italia, sucevenii alăturându-se unor competitori puternici din Japonia, SUA, Singapore, Spania etc. Momentul muzical-coregrafic cu care Omnia Ballet a impresionat juriul internațional va putea fi urmărit de suceveni, gratuit, joi, 22 decembrie 2022, începând cu ora 18:30, într-un spectacol de excepție, intitulat „Crăciun în jurul lumii”. Evenimentul va avea loc pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Spectacolul este organizat în semn de recunoștință pentru părinții copiilor talentați, care s-au sacrificat și care fac toate eforturile pentru a susține performanța „micilor artiști de la Școala de balet Omnia Ballet”.

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, partener al acțiunii culturale, se vor întâlni pe aceeași scenă aproximativ 100 de copii, care fac parte din proiectul „Crăciun în jurul lumii”. Spectacol gratuit va cuprinde momente muzical-coregrafice de balet, dans contemporan și gimnastică. Regia spectacolului este semnată de Mihai Constantinescu, iar coregrafia este realizată de Mihai și Nataliia Constantinescu. Am aflat de la reprezentanții Omnia Ballet Suceava că la baza acestui proiect, „Crăciun în jurul lumii”, stau numere coregrafice, artistice ce reflectă experiența adunată de cei doi coregrafi în jurul lumii, din cultura internațională.

Mihai Constantinescu este sucevean, absolvent al Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj, ulterior balerin al Operei Naționale din Cluj. S-a remarcat cu roluri principale și mult apreciate precum Don Quijote, Spărgătorul de Nuci, Coppelia, Carmina Burana, D’ale Carnavalului. Antrenat de coregrafi de talie mondială, Mihai Constantinescu a colaborat cu unii dintre cei mai mari coregrafi mondiali (Alexander Mishutin, Carmen Chiorean, Misha Tchoupakov, Valentin Bartes etc.).

Nataliia Constantinescu a studiat la Dance School Maryopol, apoi la Kiyv University Culture and Arts, unde a urmat secția de coregrafie. A participat la Top 20 Dancers of Ukraine „So you think you can dance“. Nataliia Constantinescu este un profesor foarte apreciat de dans (a activat în Mariupol), care a avut nenumărate serii de cursanți cu rezultate impresionante. Unii dintre cursanții pregătiți de Nataliia Constantinescu au ajuns chiar să facă mai apoi parte din renumitul „Cirque du Soleil”.

Omnia Ballet Suceava deschide noi orizonturi pe harta competițiilor mondiale și datorită coregrafilor Mihai și Nataliia Constantinescu, care, după calificarea obținută la prestigioasa competiție din Italia, au transmis următorul mesaj: „Suceava a avut mereu o mulțime de talente, însă care nu au ajuns să poată fi promovate suficient. Am încercat să ducem numele copiilor suceveni cât mai sus pe scenele internaționale, deoarece obiectivul nostru este să ajungem cât mai sus, pe larga scena mondială”.