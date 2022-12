Expoziție caritabilă

La Grădinița și Școala „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava" se desfășoară în aceste zile proiectul „Împreună dăruim de Crăciun". Preșcolarii și școlarii, ca în fiecare an, în preajma Sfintei sărbători a Nașterii Domnului, duc mai departe tradiția de a împărți bucurii, împreună cu părinții și cadrele didactice coordonatoare. La acest sfârșit de an, ei și-au propus să fie ajutor pentru cei aflați în necaz, să aducă speranță celor ce au nevoie. Sub coordonarea cadrelor didactice, aceștia, prin dibăcia și priceperea lor, au pus umărul la derularea proiectului „Împreună dăruim de Crăciun". Am aflat de la conducerea școlii și grădiniței că acest proiect desăvârșește de fapt „lucrarea împreună" a copiilor, a cadrelor didactice și a părinților prin expoziția caritabilă a produselor decorative de Crăciun, realizate în cadrul grădiniței și școlii. Expoziția caritabilă s-a desfășurat în perioada 19-20 decembrie, iar banii adunați din vânzarea produselor vor fi donați către o familie care a rămas fără casă în urma exploziei din cartierul Burdujeni.