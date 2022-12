Sărbătoare

Aprinderea lumânărilor de Hanuca, sărbătoarea evreiască a luminilor, a început în acest an în seara de 18 decembrie. Timp de 8 zile, în fiecare casă evreiască se celebrează rededicarea Templului din Ierusalim în urma victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei seleucide din Siria, care voia anihilarea religiei iudaice și elenizarea popoarelor de sub dominația sa. În a treia zi a sărbătorii, evreii suceveni au sărbătorit împreună miracolul luminii, alături de oaspeți de la București – secretarul general al Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, Eduard Kupferberg, și directorul de programe al JDC România, Ery Daniel Pârvulescu.

Lumânările au fost aprinse de trei dintre copiii din Comunitatea Evreilor din Suceava, după care aceștia au primit de la președintele Sorin Golda daruri în bani (hanukageld), iar de la Eduard Kupferberg bani de ciocolată, conform tradiției de Hanuca. În cadrul ceremoniei, secretarul general Kupferberg a amintit că în Talmud este scris că în lume, în fiecare generație există cel puțin 36 de oameni drepți și existența lor este o condiție absolut necesară pentru a împiedica distrugerea lumii, iar modul în care comunitatea evreiască din România și cea din Suceava au acționat în sprijinul refugiaților după declanșarea războiului din Ucraina a arătat că drepții sunt prezenți. Tot despre voluntariatul evreiesc în Vama Siret a vorbit și Ery Pârvulescu, subliniind implicarea membrilor comunității din Suceava.

Preşedintele evreilor suceveni, prof. Sorin Golda, a spus și el că „în aceste zile, la ferestrele caselor în care locuiesc evrei este lumină”, o lumină pe care de-a lungul istoriei mulți au vrut s-o stingă, dar n-au reușit.

Mai trebuie amintit că din acest an a fost reluată tradiția „Livratorilor de lumină”, care există doar în România, prin care de Hanuca, în toată țara, evreii vârstnici și cei singuri sunt vizitați de voluntarii FCER-CM pentru a li se oferi cadouri, cu sprijinul organizației umanitare evreiești American Jewish Joint Distribution Committee (JDC). Președintele FCER-CM, Silviu Vexler, a scris pe pagina sa de Facebook că „Hanuca este un moment când nimeni nu trebuie să fie singur” și le-a mulțumit voluntarilor „care au făcut acest gest magic posibil”.

Menționăm că în fiecare seară de Hanuca se aprinde hanukia, menora specială destinată acestei sărbători, cu scopul de a aminti minunea că, în timpul revoltei împotriva elenilor, uleiul din menora, deşi puţin, a ars timp de 8 zile. Acesta este miracolul de Hanuca.

În prima seară se aprinde o lumânare, două în a doua seară, trei în a treia seară etc., până când, în a opta seară, toate lumânările sunt aprinse. Menora obișnuită are șapte brațe, dar cea pentru Hanuca are opt, simbolizând că faptele bune trebuie să continue.

Lumânările se aprind cu ajutorul unei lumânări ajutătoare numită șameș, iar menora se așază în dreptul unei ferestre pentru ca cel puțin încă o persoană să vadă lumina.

În fiecare noapte când se luminează hanukia sunt rostite două sau trei binecuvântări tradiționale şi se mănâncă gogoşi sau alte dulciuri prăjite în ulei. Urarea tradițională este Hag Hanuka sameah (Sărbătoare fericită de Hanuca).