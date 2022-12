Eveniment

Întâlniri emoționante cu personalități marcante la lansarea unor importante volume de istorie, memorialistică și poezie, au încălzit atmosfera în aula Universității Ștefan cel Mare din Suceava în cursul după-amiezii de sâmbătă.

Volumul ”Un Consulat Regal la Cernăuți”, realizat de un colectiv, în frunte cu Excelența sa, Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, a fost lansat în contextul împlinirii a 130 de ani de înființarea primei misiuni diplomatice în capitala Bucovinei și la 25 de ani de la decizia autorităților române de a deschide actualul oficiu consular. Prin modul caracteristic de implicare a Consulului General, Irina Loredana Stănculescu, ea a făcut posibilă lansarea în cadrul întâlnirii și a altor două volume cu autori bucovineni. Este vorba despre un volum antologic de poezie semnat de poetul Arcadie Suceveanu și intitulat ”Opera poetică” și memorialistică din vechea Bucovină, adunată în volumul ”Sfârșit și început de lume într-un ducat habzburgic”, apărut la Cernăuți sub semnătura regretatului Ovid Țopa.

Cuvântul de deschidere l-a avut moderatoarea întâlnirii, prof. univ. dr. Sanda Maria Ardelean, care le-a urat bun venit Excelenței sale, Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți și întregului grup ajuns aici din vechea capitală a Bucovinei, în frunte cu personalități ca prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare a Academiei Române, oamenilor de litere Maria Toacă și Ștefan Hostiuc, poetului Arcadie Suceveanu, bucovinean care trăiește la Chișinău. I s-a urat bun venit doctorului în istorie Florin Stan, prezent la întâlnire și întregului grup venit din partea Consulatului General din Cernăuți. Au fost prezenți la întâlnire prorectorii USV, prof univ. dr. Ștefan Purici și prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Maica Stavrofora Gabriela, maica stareță a Mănăstirii Voroneț, Dorin Popescu, gerant interimar al consulatului cernăuțean în vremuri dificile, cercetătorii istorici de la Rădăuți, în frunte cu directorul Marian Olaru, profesori ai universității sucevene, jurnaliști și bucovineni de ambele părți ale graniței. Cel mai recent număr al revistei ”Mesager Bucovinean”, realizat sub coordonarea scriitorului și criticului Ștefan Hostiuc, a putut fi vizionat în cadrul aceleiași fructuoase întâlniri.

”Un Consulat Regal la Cernăuți”, o restituire necesară a activității diplomatice românești în capitala Bucovinei

Despre volumul realizat în cursul acestui an la Cernăuți, care conține repere ale misiunii diplomatice de acolo de-a lungul anilor, a vorbit prof. univ. dr. Ștefan Purici, care a reamintit: ”Chiar dacă nu există o continuitate fizică cronologică între 1916 și 1997, acel spirit care a guvernat actul diplomatic atunci când a fost înființată această structură consulară la Cernăuți a continuat să domine politica externă a României și după 1916, fapt care a permis reînființarea sa și după declararea independenței Ucrainei. El reprezintă un consulat cu o istorie bogată, iar autorii se opresc asupra celor două mari perioade care marchează funcționarea instituției consulare la Cernăuți. Lucrarea conține numeroase documente provenite din surse inedite, care până la publicarea acestui volum erau practic necunoscute și constituie rezultatul unei munci extraordinare de documentare și de aducere în fața cititorului a acestor informații, prezentate într-un stil care incită la lectură și te face să parcurgi volumul fără oprire.”

Lucrarea reflectă în paginile sale cât de prezentă este această instituție consulară în viața publică, în ceea ce înseamnă cultură, spiritualitate, economie, atât în partea de nord a Bucovinei cât și în cadrul celorlalte regiuni ale Ucrainei, aflate sub jurisdicția consulatului.

”Ani de dragoste și război” la Consulatul din Cernăuți

Invitat la eveniment și vorbind despre perioada în care a fost gerant interimar al consulatului cernăuțean în perioada 2008-2009, diplomatul Dorin Popescu a relatat: ”În ceea ce mă privește, au fost ani de dragoste și de război, extrem de complicați, cu o relație româno-ucraineană toxică care se exprima contondent, ani care și-au pus amprenta asupra grijilor și suferințelor etnicilor români de la Cernăuți, a etnicilor ucraineni din Suceava și nu numai. Consulatul din Cernăuți este un loc unic în sistemul diplomatic și consular al României, cu o comunitate românească extrem de puternică, cu așteptări înalte și nevoi pantagruelice. Am simțit în acei ani obligația morală de a-i reprezenta mai mult pe românii de acolo, decât România, pentru că nu trecea o zi fără ca etnicii români să mă facă martor la suferințele lor, la nevoile lor, la bucuriile și sărbătorile lor. Astfel, Consulatul General este perceput de sute de mii de români de acolo ca fiind instituția care dă ora exactă a României într-o țară complicată, în acel spațiu consular exprimându-se o iubire uriașă a românilor de acolo față de patria mamă, dar și față de țara în care s-au născut. Acest mod de a simți îi face mai umani, mai prețioși decât noi, cei de dincoace.”

Prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare a Academiei Române, a vorbit despre cele două perioade de existență a consulatului: ”În prima perioadă de existență, Consulatul Român din Cernăuți a activat într-o perioadă complicată, de germanizare a ținutului Cernăuților, universitatea fiind înființată chiar cu acest scop. Intelectualitatea de atunci a luptat pentru păstrarea limbii române și reintroducerea ei în circuitul de învățământ. În cea de a doua perioadă de la înființare, consulatul român se confruntă cu problema ucrainizării forțate și a opoziției comunității românești împotriva acestui fenomen. În interval de un secol, peste Cernăuți au trecut ca tăvălugul limbile germană, română, rusă și acum ucraineană, calculul spunând că la fiecare 25 de ani trebuia să învățăm o altă limbă de stat.”

Eforturi concertate pentru realizarea volumului, într-o perioadă grea de război

Au vorbit apoi, pe rând, despre geneza și conținutul lucrării Florin Stan, doctor în istorie și cel căruia îi aparține arhitectura volumului, care a trudit alături de soția sa, prof. Viorica Stan, cea care a extras informația esențială din bogatele arhive. Redactorul Maria Toacă-Andrieș a lucrat la acest volum alături de scriitorul și criticul Ștefan Hostiuc și au vorbit pe rând despre personalitățile care s-au perindat la conducerea instituției din 1997 încoace și despre perioada vieții lor în care au simțit consulatul din Cernăuți implicat în toate acțiunile culturale, sau de altă factură, ale comunității românești. Ștefan Hostiuc sesiza faptul că într-un an greu, de război în Ucraina, la Cernăuți au apărut cele mai multe cărți, această carte transmițând dragostea nețărmurită a colectivului redacțional față de Bucovina. Excelența sa Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți a vorbit cu dragoste despre anii de activitate de aici, spunând: ”Această carte a început să prindă contur de la momentul în care a început războiul și după ce fusesem foarte afectați de pandemie. Au fost momente foarte grele, în care am hotărât să rămânem aici, pentru că această comunitate istorică de români avea nevoie de noi. Am rămas și am reușit să realizăm acest volum care pentru mine este unul de suflet, ce reprezintă o chintesență a istoriei activității înaintașilor noștri, fiind o datorie de onoare pentru noi să lăsăm și această amprentă acum, când pe 18 decembrie se împlinesc 130 de ani de la deschiderea primului oficiu consular românesc la Cernăuți.”

”Opera poetică” și ”Sfârșit și început de lume într-un ducat habzburgic”, o antologie poetică și un volum de memorialistică, lansate la eveniment

Evenimentul a fost conectat în continuare la poezia îndrăgitului creator bucovinean Arcadie Suceveanul, într-o bucurie spirituală care a destins atmosfera. Au vorbit despre ”Opera poetică” a poetului stabilit de ani mulți în Basarabia prof. univ.dr. Mircea A. Diaconu și criticul și prietenul autorului, Ștefan Hostiuc. A urmat prezentarea volumului de memorialistică ”Sfârșit și început de lume într-un ducat habzburgic” și semnat de Ovid Țopa, despre a cărui activitate a vorbit invitatul Mircea Irimescu, lucrări la care vom reveni pe larg în edițiile viitoare ale ziarului.

Un eveniment care a avut menirea de a apropia și mai mult comunitatea românească din Cernăuți de frații lor suceveni, legături spirituale care urmează a fi dezvoltate și în cadrul viitorului Târg de Carte al Universității Ștefan cel Mare, din cursul anului viitor.