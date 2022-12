Susținere

Primăria Suceava se angajează să sprijine „cât va fi nevoie" cele 28 de familii care locuiau în blocul afectat de explozia produsă luni dimineață în cartierul Burdujeni. Primarul Ion Lungu a declarat miercuri, în conferință de presă, că toate familiile au fost invitate la primărie pentru a se discuta cu fiecare în parte despre ce necesități au. La discuții presa nu a avut acces nu pentru că ar fi ceva de ascuns sau secret, după cum a spus primarul Ion Lungu, ci pentru a se proteja intimitatea oamenilor care au avut de suferit. Potrivit primarului, 6 familii au solicitat apartamente și 22 de familii au cerut ajutoare financiare de urgență. Lungu a subliniat că administrația locală poate pune locuințe de necesitate la dispoziția acestor persoane, însă acestea sunt nemobilate și primăria nu are baza legală pentru achiziția de mobilier, prin urmare consideră că cea mai convenabilă variantă este aceea ca oamenii să-și închirieze apartamente mobilate, iar primăria să le dea bani pentru chirie și utilități, sub forma unor ajutoare de urgență. Indiferent pentru care soluție se va opta, aceasta este una temporară, chiar dacă se poate aplica pe un termen care poate fi și de doi ani. Ion Lungu a explicat că apartamentele din blocul de pe strada Rarău, distruse sau afectate de explozie, erau proprietate personală, că pentru producerea dezastrului „există un vinovat”, „nu este o calamitate naturală”, prin urmare administrația locală nu are baza legală pentru a dona locuințe sinistraților. „Oamenii sunt supărați și au întrebări la care eu nu le pot răspunde. Caut soluții să-i ajutăm, dar în limita legii”, a subliniat Ion Lungu.

Majoritatea celor afectați sunt cupluri de vârstnici, astfel că o garsonieră sau un apartament cu două camere le-ar fi de ajuns pentru a locui în perioada următoare. „Putem plăti un an, un an și jumătate, chiar și doi ani chiria și utilitățile, dacă va fi nevoie”, a declarat primarul, cu mențiunea că pentru stabilirea cuantumului ajutoarelor de urgență se vor efectua anchete sociale pentru fiecare caz în parte. Familiile cu o situație financiară bună, cele care dețin în proprietate încă o locuință nu vor avea același regim ca cele cu venituri reduse și/ sau care au rămas practic în stradă.

Acesta a precizat, de asemenea, că în urma evaluării stării imobilului, din cauza pericolului de prăbușire Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții au interzis categoric accesul în cele două scări de bloc, D și E, afectate de explozie și au obligat primăria să securizeze imediat zona. Însoțiți, oamenii au putut intra marți, cu însoțitor de la Poliția Locală și/ sau ISU pentru câteva minute în locuințele lor pentru a recupera acte, haine și câteva obiecte de primă necesitate.

În ceea ce privește eventuala consolidare a blocului în care s-a produs explozia, Ion Lungu a afirmat că dacă experții vor concluziona că acesta poate fi reabilitat, împreună cu Prefectura și Consiliul Județean Suceava va solicita sprijin financiar guvernamental.

Totodată, primarul a mai spus că, în ceea ce privește declarațiile publice pe tema implicării administrației locale în sprijinirea familiilor sinistrate, va fi în continuare destul de rezervat pentru a evita speculațiile că face „exerciții electorale pe drama oamenilor”.