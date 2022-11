De la începutul conflictului armat

Aproape 7.500 de refugiați ucraineni, dintre care 5.400 de copii și circa 2.000 de mame, au primit ajutor în Centrele „Blue Dot” din Vama Siret, de la începutul conflictului armat.

Pentru acești oameni fugiți din calea bombardamentelor, spațiile „Blue Dot”, unde lucrează echipe din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, reprezintă locul unde găsesc servicii de consiliere și sprijin emoțional, dar și informații utile pentru identificare unui mijloc de transport și locuri de cazare. „Aici s-au împărțit pliante mamelor cu copii, s-a distribuit apă și mâncare pentru bebeluși, materiale igienice, cărucioare pentru copii, cartele telefonice, pampers, produse igienice, jucării, mâncare, cu sprijinul UNICEF, HHC, TAR, Salvați Copiii și al celorlalte organizații din Vama Siret”, au transmis reprezentanții DGASPC Suceava.

18-24 noiembrie 2022: 8 copii și 19 adulți au trecut prin Vama Siret

În perioada 18-24 noiembrie 2022, prin Vama Siret au trecut 8 copii și 19 adulți, care au beneficiat de servicii sociale la Centrul „Blue Dot” (consiliere, suport emoțional, respiro, sprijin material, sprijin pentru transport sau cazare etc). S-au împărțit pliante mamelor cu copii, s-a distribuit apă și produse igienice, mâncare, jucării, rucsacuri etc., cu sprijinul organizațiilor partenere. „Au avut loc întâlniri la sediul DGASPC Suceava cu organizații partenere, cu care s-a discutat despre nevoile identificate la nivel de județ, în ceea ce privește mamele și copiii refugiați din Ucraina. Doi minori ucraineni neînsoțiți de părinți au trecut prin Vama Siret, însă persoanele care îi însoțeau erau împuternicite de către părinții minorilor. Echipa Serviciului Urgențe efectuează, periodic, vizite de monitorizare a copiilor care se află ocrotiți într-un centru de refugiați din Suceava, aparținând de Fundația Fight For Freedom, împreună cu reprezentanții legali ai acestora”, au mai transmis specialiștii Protecției Copilului.

Aproximativ 1.200 de minori au trecut neînsoțiți

Din totalul celor 5.400 de minori ucraineni care au beneficiat de serviciile Centrului „Blue Dot” în Vama Siret, de la începutul conflictului armat, aproximativ 1.200 de minori au trecut neînsoțiți, au fost asistați, consiliați și îndrumați în vederea obținerii documentelor necesare pentru a călători mai departe, alături de persoanele pe care părinții le-au împuternicit pentru a-i însoți.

De la începutul războiului în Ucraina, 39 de minori ucraineni neînsoțiți au beneficiat de măsura plasamentului în regim de urgență, prin dispoziția directorului executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, la Casa de tip Familial „Universul Copiilor” din Rădăuți.

Pentru toți cei 39 de minori s-a dispus, ulterior, încetarea măsurii de plasament în termenul legal, ca urmare a reglementării situației acestora, fiind preluați de părinți, persoane fizice, reprezentanți ai ambasadelor sau ai organizațiilor acreditate, care au fost împuterniciți de părinți pentru a însoți minorii.

„Ultimul tânăr ucrainean (care a devenit major în luna septembrie) a solicitat încetarea măsurii plasamentului, în cadrul Casei de tip familial <Universul Copiilor> din Rădăuți, plecând la muncă în străinătate. Pe de altă parte, Centrul Maternal Suceava găzduiește, de la începutul războiului în Ucraina, cu măsură de protecție, un cuplu mamă-copil, ambii minori. O echipă din cadrul Serviciului Urgențe efectuează vizite în localitățile care găzduiesc refugiați din Ucraina, pentru înregistrarea copiilor prin intermediul aplicației PRIMERO, pentru a identifica cazurile vulnerabile și nevoile acestora și pentru a veni în sprijinul mamelor și copiilor acestora. O dată pe săptămână are loc întâlnirea Grupului Operativ de la nivelul județului Suceava, constituit conform procedurilor legale, pentru analizarea situației minorilor însoțiți sau neînsoțiți care ajung pe teritoriul județului Suceava prin Vama Siret”, ne-au spus specialiștii care lucrează la Centrul „Blue Dot” din Vama Siret. Prin intermediul aplicației PRIMERO, „sunt centralizate informațiile despre locurile de cazare organizate sau despre comunitățile în care sunt găzduite familii cu copii ucraineni sau copii ucraineni însoțiți de alte persoane adulte decât părinții lor. Pe lângă identificarea și înregistrarea copiilor ucraineni refugiați în România, aplicația permite accesul la servicii esenţiale de protecţie a copilului, inclusiv servicii de monitorizare şi reunificare a familiei, astfel încât să-i ajutăm pe acești copii să traverseze cât mai ușor această experiență traumatizantă din viața lor”, conform Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).

Donații. Ajutoare pentru ucrainenii din tot județul

Periodic, asistenții sociali, psihologii suceveni au întâlniri online sau fizic cu organizațiile partenere pentru stabilirea unor strategii comune în ceea ce privește dezvoltarea și asigurarea serviciilor necesare integrării refugiaților. Sunt trimise în Vama Siret produse din donații, produse alimentare și de igienă, produse de curățenie și pături, kit-uri de igienă, cărți în limba ucraineană, jucării, pampers, lapte praf etc. Au fost vizitate peste 60 de localități, inclusiv municipiul Suceava, unde au fost identificate peste 400 de familii și 700 de copii, precum și 60 persoane în vârstă din Ucraina care au ajuns pe teritoriul județului Suceava. UNICEF, Organizația Salvați Copiii, Asociația Institutul Bucovina, Fundația TAR se implică în continuare în sprijinirea copiilor ucraineni și a familiilor acestora.

În jur de 60 de persoane din cadrul DGASPC Suceava, conform Jurnalului de Campanie din Vama Siret, au participat la cursuri în format fizic sau online, la cursuri de instruire privind acordarea „primului ajutor psihologic” pentru refugiați și victimele conflictelor armate (organizate de către CARE, WORLDVISION, UNHCR etc.).

De la începutul războiului din Ucraina, din Centrul de colectare de la nivelul DGASPC Suceava au fost transportate donații, cu mașinile DGASPC Suceava, către Vama Siret, dar și către centrele, pensiunile și familiile care au cazat refugiați în localitățile: Mănăstirea Humorului, Cacica, Marginea, Vama, Pojorâta, Gura Humorului, Sucevița, Vicovu de Jos, Rădăuți, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Arbore, Slatina, Verești, Suceava și Ipotești.

„După 9 luni de zile de conflict armat în țara vecină, Ucraina, noi ne continuăm activitatea în Vama Siret, în Stațiile „Blue Dot”, puse la dispoziție de către UNICEF, între orele 7.00 și 23.00, în două ture, pentru a fi sprijin în special, mamelor cu copii și minorilor neînsoțiți care trec granița în țara noastră.

După deschiderea celui de-al doilea punct vamal în județul Suceava cu Ucraina, la Vicovu de Sus, atenția noastră se îndreaptă și spre persoanele care trec prin acest punct, pentru a veni în sprijinul minorilor neînsoțiți care ar putea deveni victime ale traficului de persoane datorită vârstei și vulnerabilității acestora. În acest sens, ținem legătura permanent cu poliția de frontieră, iar în situația în care există astfel de cazuri, colegii noștri care sunt de serviciu în Vama Siret se deplasează și în Vama Vicovu de Sus, pentru a efectua verificările necesare și pentru a înregistra minorii neînsoțiți”, au mai transmis reprezentanții DGASPC Suceava și ai ANDPDCA.