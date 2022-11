Modernizarea Sucevei de la scara blocului

Sucevenii care locuiesc pe Calea Obcinilor din municipiul Suceava beneficiază acum de 140 de locuri de parcare nou reabilitate, de alei refăcute cu pavaj, o esplanadă modernizată, cu bănci și plante ornamentale, dar și de o nouă stație de autobuze, cu alveolă, pentru o mai bună gestionare a transportului în comun.

„A fost o lucrare mai amplă din programul „Modernizarea Sucevei de la scara blocului”, întrucât au fost refăcute aleile cu pavaj, accesele la scările de bloc și am extins numărul locurilor de parcare acolo unde a fost posibil.

Tot în această zonă, la bl. T4, am refăcut esplanada și am redat-o sucevenilor prin amplasarea de bănci și plante ornamentale, devenind o zonă de odihnă.

Mai mult, am mutat și trecerea de pietoni de la intersecția cu bdul Coposu, astfel încât, traficul să nu mai fie afectat, tot acolo am mutat stația de autobuz în fața bl. T43, unde am putut construi și o alveolă pentru oprirea mijloacele de transport în comun”, a precizat viceprimarul Lucian Harșovschi, care a verificat în teren efectuarea lucrărilor, pe etape.

Lucrările de modernizare de pe Calea Obcinilor, care sunt în curs de finalizare, au implicat refacerea asfaltului pe o suprafață de 3616 mp, pavarea unei suprafețe totale de 1369 mp, montarea de bordură mare pe o lungime de 442 metri, bordură mică pe 806 metri și realizarea de trepte pe 152 metri.

Lucian Harșovschi a spus că lucrările de reabilitare și modernizare în cartierele Sucevei vor continua și anul viitor, din primăvară.