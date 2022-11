Răspundere limitată

Tot mai dese sunt cazurile în care polițiștii depistează în trafic camioane care transportă lemn de proveniență ilegală în cantități de 8-9 mc, cazuri în care nu se poate aplica decât o amendă, alături de măsura firească a confiscării lemnului. Legea prevede că fapta devine infracțiune dacă lemnul transportat ilegal este în cantitate de peste 10 mc, situație în care se aplică și măsura drastică a confiscării mijlocului de transport.

”Propunem, pentru că ne lovim de asta, ca acest prag de 10 mc să fie scăzut semnificativ în cazul lemnului debitat”

Comisarul-șef Marius Ciotău, președintele Corpului Național al Polițiștilor (CNP), organizația Suceava, sesizează, în numele său și al mai multor colegi, că cei mai avantajați de legislație sunt cei care transportă cherestea, lemn prelucrat și evident mult mai scump.

„Considerăm că legislația ar trebui să facă o diferențiere pentru că una este să transporți buștean și alta este să transporți cherestea. Propunem, pentru că ne lovim de asta, ca acest prag de 10 mc să fie scăzut semnificativ în cazul lemnului debitat. Ar trebui ținut cont că la cherestea sunt mai multe fapte, lemnul furat din pădure, apoi debitat ilegal, apoi transportat ilegal”, a explicat ofițerul de poliție.

În acest mod afacerile negre cu lemn ar fi diminuate pentru că un transportator nu ar risca să se aleagă cu dosar penal și cu mașina confiscată pentru un transport de 3 sau de 5 mc de cherestea.

Un metru cub de cherestea de calitate bună se vinde și cu 1.000 de lei.

Un alt aspect cunoscut de cei din domeniu este că pentru a prelucra 10 mc de cherestea este nevoie de 20-25 mc lemn buștean.

În momentul de față legislația nu diferențiază tipul de lemn, în funcție de esență, valoare etc.

Pentru cei depistați cu transporturi ilegale de peste 10 mc lemn se întocmește dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ”transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase în volum de peste 10 mc, neînsoţite de documente specifice de transport”, măsura complementară fiind de confiscare a mijlocului de transport, indiferent de valoarea sa.

34 de camioane ridicate în vederea confiscării în 9 luni de zile

Aceste camioane depistate transportând peste 10 mc lemn de proveniență ilegală sunt, din punct de vedere al legislației, indisponibilizate în vederea confiscării, adică luate în custodie de poliție până la finalizarea definitivă a anchetei. Această anchetă, dacă se ajunge la trimitere în judecată și proces, poate însemna și 2-3 ani. La final, de obicei, se dispune confiscarea definitivă a mașinii, adică valorificarea ei.

Prin schimbarea legislației, Statul încearcă să oprească măcar în parte transporturile mari de lemn de proveniență ilegală. Fără îndoială, aceste confiscări de camioane sunt o mare pierdere pentru transportatori, iar vestea acestui risc s-a răspândit de mult printre ei.

Reversul este că afaceriștii ilegali versați nu mai depășesc sub nici o formă 7-8 metri cubi lemn transportat ilegal, pentru a nu risca să le fie confiscat camionul în valoare de 20.000-30.000 de euro.

În urma unei solicitări recente a reporterilor Monitorului de Suceava pe tema acestor mașini indisponibilizate, comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a informat că numai în primele 9 luni ale acestui an au fost luate în custodie 34 de vehicule grele, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, în cazurile în care s-au constatat transporturi ilegale de lemn de peste 10 mc.

Numărul de mașini confiscate este destul de mare, însă, raportat la cât de multe transporturi ilegale sunt, nu mai pare așa de mare.

Cum vede situația activistul de mediu Daniel Bodnar

În mare, aceeași problemă este sesizată și de activiștii de mediu, care au transmis în aceste sens petiții și sesizări pe la forurile centrale.

Activistul de mediu Daniel Bodnar consideră că acest prag de 10 mc lemn până la care furtul de lemn este contravenție reprezintă o invitație la furt.

”Dacă s-ar reduce pragul pentru infracțiune la 5 mc, atunci s-ar limita și transporturile acestea ilegale care sunt în număr foarte mate. Noi avem transporturi cu 9,84 mc în plus, 8,61 în plus la Bacău, 9,72 mc în plus la Gura Humorului, toate sub limita penală”, a exemplificat activistul de mediu.

Daniel Bodnar crede că o limită corectă pentru a diferenția un caz de amendă de un caz penal ar fi 5 mc la lemnul rotund, respectiv 3 mc în cazul transporturilor de cherestea.