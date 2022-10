Inedit

Clinica Hereditas din Ipotești, cu sprijinul Fundației socio-culturale Victoria și la inițiativa artistei plastice Sabrina Seserman, a lansat, vineri, campania „Privește dincolo de indiferență!”, de informare asupra riscurilor cancerului la sân într-un mod mai puțin obișnuit, și anume prin artă.

Moderatorul evenimentului a fost lectorul universitar dr. Horia Călin Bârleanu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a vorbit despre „tabuurile și interdicțiile paradoxale” care se manifestă atunci când se vorbește despre sâni. Horia Călin Bârleanu a subliniat că prin artă, prin pictură, în cazul de față, tabuurile și interdicțiile pot fi depășite și învinse. Pictorița care a avut inițiativa unei astfel de campanii, Sabrina Seserman, alături de care au venit cu entuziasm Clinica Hereditas și Fundația Victoria, a dezvăluit că a decis să abordeze astfel informarea în privința cancerului de sân după ce mama ei a fost diagnosticată cu această boală în urmă cu câteva luni. „Mi-am dat seama că trebuie să se vorbească mai mult despre prevenție”, a spus pictorița, arătând că astfel vrea să încurajeze femeile să nu mai amâne sau să refuze investigarea sânului.

Medicul ginecolog Alina Melinte Popescu, de la Clinica Hereditas, a susținut cu cifre extinderea metodelor de informare și la cele mai puțin conveționale: la fiecare 3 minute o femeie este diagnosticată cu cancer la sân; România este pe primul loc la mortalitate din cauza cancerului de sân; este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor și peste 60% dintre cazurile din România sunt diagnosticate în faze severe de boală. „Cancerul nu doare, dar mutilează, lasă semne și nu mutilarea fizică este cea care doare, ci cea psihică, emoțională, la care se adaugă sentimentul de vinovăție, că puteai face ceva ca să previi”, a spus doctorița Melinte.

Despre importanța prevenției și a educației medicale a populației au mai vorbit conf. univ.dr. Alexandru Nemțoi, de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, directoarele de la DSP și CAS Suceava, Olivia Ioana Vlad și Larisa Blanari, comisarul de poliție sociolog Ileana Iacob, dar și primarul de Suceava, Ion Lungu, acesta din urmă arătând că „am trăit în familie astfel de evenimente”. Primarul Lungu a subliniat, de asemenea, importanța parteneriatului între clinicile private și cele de stat, dând ca exemplu state precum SUA și Israel, unde această colaborare „funcționează perfect” când este vorba despre sănătatea oamenilor.

Mihaela, o pacientă operată de două ori de cancer, și actrița Diana Lazăr au emoționat profund asistența

Tiberiu Avram, în calitate de membru al Fundației Victoria, din care acum mai fac parte firmele General Construct SRL, Bermas SA și Interpress SRL, societatea care editează „Monitorul de Suceava”, a făcut apel la „empatie, implicare și dăruire” pentru a ajuta „oamenii aflați în suferință”. De la înființare, din 2002, fundația a susținut aproximativ 20 de acțiuni în fiecare an, atât în sfera culturală și sportivă, cât și în cea socială - tratamente medicale în străinătate, burse școlare sociale, colaborări cu alte fundații pentru ajutorarea elevilor din centrele de plasament, ajutoare pentru construirea de case pentru familii nevoiașe etc. „Cu ocazia acestui eveniment mai facem un pas spre îndeplinirea obiectivelor noastre. Am achiesat de la prima discuție la ideea promovării unei campanii pentru informarea, conștientizarea și prevenția cancerului de sân”, a declarat Tiberiu Avram.

Evenimentul organizat de Hereditas a avut două momente extrem de emoționante. Mai întâi, actrița Diana Lazăr, de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, a recitat o poezie scrisă de colegul său Răzvan Bănuț, despre dușmanul nevăzut care poate fi învins. Apoi, Mihaela, o pacientă diagnosticată în 2020 cu cancer la sân, operată de două ori, și-a spus povestea ca pe o scrisoare către toți cei care ar putea trece, ei sau cineva apropiat lor, prin diagnosticul de cancer, apoi prin chinul chimioterapiei și radioterapiei și despre cât de important e ca boala să fie descoperită la timp. Scrisoarea Mihaelei va fi publicată integral în ediția de luni a ziarului nostru. Mesajului artiștilor li s-a adăugat și Cvartetul Royal, muzicienii arătând aceeași implicare în campania de informare asupra importanței prevenției acestei boli.

Menționăm că banii rezultați din vânzarea tablourilor expuse la Hereditas – ale Sabrinei Seserman și ale celorlalți artiști care au venit alături de ea (Isabela Ignătescu, Florin Maxim, Cristian Balan) vor fi folosiți pentru consultații și ecografii gratuite în luna noiembrie pentru depistarea cancerului la sân. Toți cei prezenți au făcut apel insistent către femei să învețe să-și cunoască și să-și asculte corpul și să-și facă ele, în primul rând, investigarea sânilor prin palpare pentru depistarea eventualilor noduli.

Redăm mai jos poezia scrisă de Răzvan Bănuț și recitată de actrița Diana Lazăr, de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

”E mai simplu.

Uite ce e, că tot ai venit, așază-te, acum, la masă!

Nu te mai descălța, oricum ai intrat cu bocancii... Măcar dacă intrai prin față.

Crezi că mă sperii? Mă vezi îngrozit?

Nu te flata! Nu-ți șade bine, am aflat de ce-ai venit.

Știu toți, știu doctorii, chiar și familia m-a prevenit. N-am apucat să te anticipez și asta-i drept, e vina mea.

Dar, din nou, te rog, nu te flata.

Acum te știu, le spun la toți să-nceapă să-ntrebe chiar dacă nu te cunosc.

Tu ai un stil aparte, de-a intra neinvitat, după părerea mea cam găunos.

Să știi ca asta nu-i negociere, oricât de fioros ai fi!

Am oameni, am arme și am voință, chiar dacă n-am știut că vii.

Ce-mi iei acum? Hai să te văd! Vrei păr, vrei sâni, vrei gât, vrei tot? Nu pupi nimic! Chiar de le furi, mă doare-n cot! Eu pot să-ndur orice, de tot!

Știu că mă minți, azi ești malign, mâine benign... Îmi dai și-mi iei speranța, te joci cu înfățișarea mea cum îți convine.

Ghinion prietene, am aflat. De tine e păcat, c-acum știm toți, și chiar de vrei să-mi iei din zile, io-ți dau doar până mâine.

Așa că hai! Ia tot ce poți, intră-ncălțat, fii terminal, fii disperat!

Acum știm toți sș te vedem.

Iar te flatezi c-un palmares ce-ar îngrozi tirani, sperând că voi fi singur...

Acum știm toți! Și e mai simplu!”