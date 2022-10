Sondaj

„Sunt respectate drepturile și interesele elevilor din Suceava?” este întrebarea la care a încercat să găsească un răspuns Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Suceava. În acest sens, a redactat un chestionar prin care să surprindă în ce măsură este respectat Statutul Elevului, act normativ ce reglementează drepturile şi îndatoririle școlarilor.

Chestionarul a trecut prin mâinile a 350 de elevi, majoritatea din mediul urban, iar CJE a întocmit un raport care relevă modul în care a fost implementat Statutul Elevului în decursul ultimului an școlar.

Pentru început, CJE semnalează că, în șase ani de când a fost aprobat, puțini elevi cunosc prevederile din Statutul elevului, „fapt alarmant ce relevă lipsa spiritului civic, care ar trebui să fie cultivat în școală”.

„Cum este posibil ca un elev să-și desfășoare activitatea de învățare în mod optim și eficient, când acesta nu are o imagine clară a drepturilor și îndatoririlor sale, precum și modul în care acestea pot fi utilizate? Având în vedere aceste statistici îngrijorătoare, reiese faptul că elevii, într-un procent ridicat, nu văd școala ca un mediu propice dezvoltării cognitive ci, mai degrabă, ca pe un loc a cărui frecventare stă sub semnul obligației. În astfel de condiții, devine normal ca rezultatele sistemului de învățământ să fie slabe și mult sub nivelul așteptat”, se arată în raportul aferent județului Suceava.

40 dintre respondenți spun că știu cazuri în care profesorii sunt nerespectuoși la clasă

La întrebarea „Ai observat cazuri în care profesori din școala ta s-au comportat nerespectuos cu alte persoane?”, 41,9% dintre respondenți au răspuns afirmativ, menționând că dascălii s-au comportat astfel cu elevii, iar 1% au precizat că aceștia au fost nerespectuoși față de alți colegi de catedră.

În același timp, 33,6% dintre elevii care au participat la studiu menționează că au participat/ au asistat sau au instigat la acte de violență verbală/ emoțională/ fizică în școala lor, în anul școlar trecut.

Cât privește materiile opționale studiate la clasă, 39,5% dintre elevii respondenți nu au fost consultați cu privire la materiile opționale pe care le studiază, deși Statutului Elevului prevede „dreptul elevilor de a fi consultați cu privire la opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii, aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/ partenerilor economici”.

Totodată, 16,5% consideră că materiile opționale le satisfac în mică măsură nevoile, în timp ce 14,2% elevi consideră că materiile opționale nu le satisfac deloc nevoile și interesele.

La întrebarea dacă și-au îndeplinit datoria de a frecventa orele de curs și de a se pregăti pentru fiecare disciplină, majoritatea elevilor respondenți au spus că și-au îndeplinit aceste îndatoriri. De asemenea, constatăm, pe baza răspunsurilor elevilor, că majoritatea covârșitoare menționează că a respectat regulamentul din cadrul școlii.

”În urma centralizării rezultatelor obținute, putem observa încă existența unor abateri privind respectarea Statutului Elevului. Totodată, unele lucruri tind să se îmbunătățească, comparativ cu anii trecuți”, menționează reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Suceava.

Rezultatele complete ale studiului, precum și rezultate din alte județe, pot fi consultate pe https://consiliulelevilor.ro/.