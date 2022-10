Mobilitate transnațională

Asociația Institutul Bucovina a invitat opt specialiști europeni, în cadrul unui proiect pentru incluziunea pe piața muncii a migranților. Cea de-a treia mobilitate transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ MILMET - Migrants Integration into the Labour Market and Ecological Transition s-a desfășurat în perioada 18-20 octombrie 2022. Specialiștii europeni aflați în vizită de lucru la Suceava au fost delegați să reprezinte organizațiile Association Formation Insertion Développement Local (Franța), Duemilauno Agenzia Sociale (Italia), Dafni Kentro Epaggelmatikis Katartisis (Grecia) și Precious Plastic Canarias (Spania), care alături de Asociația Institutul Bucovina vor implementa proiectul timp de 24 de luni, în intevalul februarie 2022 – februarie 2024.

Am aflat de la organizatori că proiectul are în centrul atenției migranții și refugiații, organizațiile care lucrează cu aceștia, precum și întreprinderile verzi, încercând să îndeplinească o serie de obiective precum integrarea pe piața muncii a migranților și refugiaților sau creșterea gradului de conștientizare în rândul întreprinderilor și organizațiilor, cu privire la dificultățile și provocările pe care aceștia le întâmpină în accesarea pieței muncii.

Deschiderea întâlnirii, programată pentru dimineața zilei de marți, a fost organizată de către Valentina – Alina Adomnicăi, specialistul în comunicare al Asociației Institutul Bucovina, care a realizat o scurtă prezentare a activității organizației, alături de obiectivele și misiunea acesteia. Prima zi de lucru s-a axat, mai apoi, pe discutarea unor aspecte de management, care vizează dezvoltarea celor două rezultate ale proiectului: un manual realizat atât în format digital, cât și print, destinat organizațiilor, formatorilor și întreprinderilor verzi, specializate în sprijinirea migranților, și care va cuprinde mai multe sesiuni pedagogice pentru dezvoltarea competențelor și a modalității de lucru cu beneficiarii; un set de instrumente online, alcătuit din resurse digitale care vor facilita identificarea abilităților migranților și îi vor ajuta pe specialiști în organizarea cursurilor de limbă.

Delegația s-a familiarizat și cu activitatea Centrului de Urgențe Sociale Suceava, care prin intermediul Asociației Institutul Bucovina oferă servicii suport refugiaților ucraineni, și a vizitat locația unde acesta își desfășoară activitatea, pentru a participa la un atelier de lego alături de cei mici.

Miercuri, pe 19 octombrie, în prima parte a zilei, grupul s-a deplasat la sediul întreprinderii socialeMobilier Meșteșugit, structură care în 2021 a primit premiul SFE CEFEC Award, o recunoaștere a eforturilor depuse pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile. Aici, aceștia au descoperit câteva dintre tainele producției și recondiționării mobilierului.

În cele din urmă, ziua de miercuri s-a încheiat cu o vizită la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, unul dintre partenerii asociației gazdă. Pe parcursul deplasării, delegaților le-au fost prezentate două modele de bună practică, și anume: Centrul de Tranzit, Asistență și Consiliere din Botoșani, care oferă servicii de cazare tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 24 de luni, și Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități ”Sfântul Spiridon” Botoșani.

A treia zi a mobilității transnaționale, joi, 20 octombrie, i-a reunit pe participanți la sediul Asociației Institutul Bucovina, pentru a discuta ultimele aspecte legate de diseminare, comunicare și viitorii pași de lucru. Președintele organizației gazdă, Petru-Vasile Gafiuc, și inspector superior comunicare, presă şi relaţii publice la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă,Anca Capverde,au adresat un cuvânt de încheiere, participând, totodată, la ceremonia de acordare a certificatelor Erasmus+ și a portretelor realizate de către maestrul caricaturist Mihai Pânzaru-PIM. După încheierea activităților, invitații au fost ghidați într-un tur al municipiului Suceava, descoperind principalele obiective turistice din zona Bucovinei.

Pentru cei interesați de proiectul Erasmus+ MILMET, persoana de contact din cadrul Asociației Institutul Bucovina este Valentina – Alina Adomnicăi, Specialist Comunicare & PR, tel: 0230 524 128, e-mail: media@bucovinainstitute.org. De asemenea, puteți să vizitaţi Organizația Institutul Bucovina şi website-ul www.bucovinainstitute.org, unde sunt postate cele mai recente activități.