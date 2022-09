Indolență

Un proiect de reabilitare și creștere a eficienței energetice, de modernizare și instalare de lifturi la Policlinica Areni nu a putut fi finalizat din cauză că cei care dețin spații acolo (cabinete medicale, laboratoare și spații comune) nu au reușit, în mai bine de 2 ani, să se constituie într-o asociație de proprietari.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că finanțarea proiectului s-ar fi făcut din fonduri europene alocate programelor de cooperare transfrontalieră, dar Policlinica Areni nu a putut intra ca partener deoarece nu are clară situația juridică a proprietarilor. „Pe fonduri transfrontaliere am avut această posibilitate, am făcut toată documentația cu Universitatea <Ștefan cel Mare>, s-a făcut expertiza, dar ca să putem înainta trebuie să facem asociere între municipalitate și Policlinica Areni. Din păcate, azi nu avem cu cine să facem această asociere pentru că din punct de vedere juridic acolo lucrurile nu sunt în ordine. Nu este o persoană juridică funcțională”, a explicat primarul Ion Lungu.

De cealaltă parte, reprezentanta Cabinetelor medicale grupate Areni, care înseamnă 15 cabinete medicale și circa o treime din spațiul policlinicii, dr. Iuliana Hău, a declarat că prima propunere de a se constitui într-o asociație toți proprietarii de spații din policlinică a fost în anul 2018, iar în februarie 2020 a avut loc prima ședință în care s-a discutat aplicat despre această necesitate. Până la această dată, însă, proprietarii spațiilor nu au reușit să se întâlnească într-o adunare generală și să se constituie în asociație. „Continuăm demersurile și sperăm să rezolvăm până la sfârșitul anului. Dacă nu reușim să ne mobilizăm, pierdem oportunități”, a declarat dr. Hău.

Constituirea în asociație de proprietari atrage după sine și responsabilitatea întreținerii, reparării și administrării spațiilor comune, precum și contribuția la plata facturilor la utilități pentru acestea, proporțional cu cota parte indiviză pe care o deține în proprietate.