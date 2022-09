„În căutarea autenticității”

Primul eveniment de tip TEDx din județul Suceava se va desfășura sâmbătă, 1 octombrie 2022, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava și va consta în discursuri ale unor speakeri naționali precum Dan Negru sau Alex Nedea. Tema evenimentului va fi „În căutarea autenticității”.

Tema aduce în discuție ideea de a fi autentic, de a avea și a respecta o identitate inspirată din circumstanțele sociale și cultura din care facem parte. Speakerii invitați sunt oameni cu merite deosebite din cultura românească, fie jurnaliști, antreprenori, campioni olimpici sau prezentatori TV.

„Tema este foarte relevantă pentru noi deoarece simțim că trăim într-o lume a copy-paste-ului, o lume în care suntem tot mai influențați de trenduri şi îndepărtați de identitate și cultură. Sperăm ca acest eveniment să poată inspira și influența o schimbare pozitivă în această dinamică”, a spus Ştefan Derscariu, curatorul TEDxAreni.

Evenimentul din acest an este primul eveniment fizic, după ce în 2020 s-a desfășurat o ediție online.

Gazda evenimentului va fi Ștefania Cîrcu, și va avea plăcerea de a-i introduce pe scena TEDxAreni 2022, printre alții, pe:

Dan Negru - este prezentator de televiziune celebru pentru succesul în televiziune și pentru longevitatea audiențelor TV înregistrate de-a lungul carierei. Este scenarist și autor/coautor al unor formate TV. Printre cele mai cunoscute emisiuni ale sale se numără Next Star, Te pui cu Blondele, Plasa de stele și faimoasele revelioane începând cu anul 1999 până în prezent.

Alex Nedea - este jurnalist de investigații cu aproape 20 de ani de experiență în presa scrisă și în televiziune. Este cunoscut pentru investigațiile sale din cadrul proiectului jurnalistic Recorder în care demonstrează ilegalitățile care se întâmplă în sistemul de stat, în biserică și despre mafia lemnului.

Mihaela Nabăr - este directorul executiv al World Vision România. Cu o experienţă de aproape 15 ani în fundație, a ocupat mai multe funcții în cadrul organizaţiei. Înainte de a prelua actuala poziție, a fost director al Departamentului de Achiziții și Management al Granturilor. În World Vision coordonează ample programe în zona de educație, prin care organizația luptă să asigure acces la o educație de calitate pentru toți copiii, indiferent unde trăiesc ei, în mediul urban sau rural, și să prevină abandonul școlar.

Bogdan Rădulescu - cofondatorul UNTOLD Universe și Head of Partnerships and New Business la UNTOLD și Neversea. Anul acesta festivalul UNTOLD a fost declarat ca fiind Top 5 festivaluri de muzică electronică din lume.

Daniela Zeca Buzura - este o prozatoare, eseistă, critic literar, conferențiar la Universitatea din București și realizatoare de emisiuni radio și TV. În perioada 2004-2012 a ocupat funcția de director al postului de televiziune TVR Cultural. În 2006 a primit distincția „Personalitatea europeană a anului pentru România” – secțiunea televiziune, acordată de Fundația Eurolink și Comisia Europeană. Din 2015, realizează pentru TVR talk-show-ul Mic dejun cu un campion, în cadrul căruia a intervievat personalități ca Leon Dănăilă, Mircea Cărtărescu, Maia Morgenstern sau Radu Afrim. În calitate de prozatoare s-a remarcat prin ceea ce critica literară a numit trilogia orientală, compusă din romanele: Istoria romanțată a unui safari, Demonii vântului și Omar cel orb.

Horațiu Silviu Ilea - este etnolog și curator la Muzeul Național al Țăranului Român din București. Originar din Câmpulung Moldovenesc, tânărul promovează valorile autentice ale zonei. Printre cele mai importante realizări ale sale amintim publicarea unei cărți (Ocolul Câmpulungului Moldovenesc), dar și amenajarea unei colecții personale de straie și obiecte vechi.

TED este o organizaţie non-profit devotată Ideilor Demne de Răspândit (Ideas Worth Spreading), de regulă sub forma unor discursuri scurte, puternice, livrate de gânditorii de top ai prezentului.

În spiritul ideilor demne de răspândit, TEDx este un program de evenimente locale, organizate independent, care reunesc oameni pentru a trăi împreună o experienţă asemănătoare TED. În cadrul unui eveniment TEDx, TED Talkurile video şi speakerii live sunt combinate pentru a genera discuţii şi conexiuni adânci. Aceste evenimente locale, organizate independent au marca TEDx, unde x = eveniment TED organizat independent. Conferinţa TED oferă îndrumare generală pentru programul TEDx, dar evenimentele TEDx individuale sunt organizate independent.