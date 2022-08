Polițiști în acțiune

Polițiștii suceveni au fost angrenați, începând de vineri, în acțiuni de control cu efective sporite, ziua acționându-se cu autospecialele radar, pentru combaterea vitezei, în timp ce noaptea s-a pus accent pe verificările cu etilotestul. Acțiunea s-a derulat în regim blitz, adică punctual și pe perioade scurte de timp, pentru o eficiență cât mai mare echipajele fiind mutate atât pe arterele principale, cât și pe cele secundare.

Numai sâmbătă noapte au fost făcute în jur de 500 de testări cu etilotestul. Numărul de șoferi prinși băuți la volan nu a fost la fel de mare ca la alte finaluri de săptămână, dar se remarcă alcoolemiile foarte mari din două cazuri.

În jurul orei 2.00 din noapte, în municipiul Suceava, pe strada Nicolae Bălcescu, în plin centrul orașului, a fost depistat un bărbat care mirosea puternic a alcool la volan, în timp ce se deplasa la volanul unui autoturism Skoda. S-a constatat ulterior că bărbatul în vârstă de 43 de ani, din Șcheia, are concentrația de 1,15 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. S-au recoltat probe biologice și a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Sâmbătă, la Vadu Moldovei, un echipaj de la Secția Rurală Vadu Moldovei a depistat un șofer din Fălticeni care avea concentrația de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Sâmbătă, pe timp de zi, la Vatra Dornei, pe strada Chiliei, un șofer a ”realizat” o dublă tamponare. Respectivul nu a acordat prioritate în intersecție și nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare marca Volkswagen, după care și-a continuat parcursul, iar în următoarea intersecție a tamponat și un autoturism VW.

Echipajul de poliție deplasat în urma sesizării la 112 a constatat că este vorba de un localnic care inițial a refuzat etilotestul, fiind dus la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Până la urmă, șoferul pericol public a suflat și în etilotest, rezultând imensa concentrație de 1,40 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce înseamnă undeva spre 3 la mie în sânge.