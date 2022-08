Părerea lui Dan

Când Herr Klaus a declarat că România este „stat eșuat” am considerat că nu cunoaște termenul, dar i-a plăcut cum sună; practică frecventă în discursul politicienilor! Și cred că am avut dreptate! Țara este „eșuată” dacă nu are guvernul său, politicul nu respectă ordinele sale, iar PSD-ul nu este la guvernare conform inițiativei sale!

După îndeplinirea acestor cerințe, România va „țopăi” (termen drag lui) din „succesuri în succesuri”, ca să citez o clasică în viață! În popor se spune: „Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie”! Și lui îi place la disperare, la fel ca schiul, golful și tenisul.

Și totuși, unde am eșuat ca națiune în „iepoca” Johannis sub aspect economic, administrativ, diplomatic etc.. Simplist, am putea spune că peste tot și nu am greși mult! Dar, sub aspectul consecințelor, sunt prostii cu efect la nivel local și pe termen scurt, dar și „idei crețe” care influențează țara dur și pe termen lung! Spre exemplu, în prima categorie, am putea pune alegerea demnitarilor locali, ”greșeală” care poate fi (deși rar!) corectată la următoarele alegeri!

În cea de a doua categorie sunt cele legate de economie, respectiv pierderea totală a capacității de intervenție a statului în energie (gaz mai scump ca în Germania!), în sistemul bancar (cele mai mari dobânzi din UE), taxarea inegală a firmelor în favoarea celor străine (plătesc de 3-4 ori mai puțin decât cele românești) etc.. Această situație e generată, în primul rând, de poziția de „ghiocel” în UE și în relația cu cei „mari și tari”!

Corectarea acestor aberații poate fi făcută greu și în termen lung, dar nu imposibil. Asistăm la o „maghiarizare” în Ungaria și o „polonizare” în Polonia a economiei și redobândirea capacității de control a statului. Apreciez economia privată, dar nu „monopolul privat” (intern sau extern), care poate fi (este??) mai păcătos decât cel de stat cu nepotisme, furt, lene și eficiență zero sau pierderi imense (CFR, Combinate Miniere etc.).

„Eșuarea” în administrație este dovedită fără tăgadă de numărul de bugetari dublu față de Polonia, la o populație pe jumătate!

În diplomație avem o prestație în genunchi începând cu „Fatti Klaus” până la cel mai de jos funcționar din Ministerul de Externe! Nu vrem nimic, nu ne afectează nici o măsură UE, deși este nepotrivită pentru România (vezi creșterea porcilor la țară, limitată la 5!!)

Polonia, Ungaria au devenit „oile negre” în UE, dar au impus câteva obiecțiuni care țin de realitățile naționale (ex. dreptul la avort în Polonia!)

Comparația cu țările din Est o fac în mod expres pentru că am pornit „construcția capitalismului” în același timp! Noi am adoptat tactica „pas cu pas” a lui Klaus după pașii împleticiți ai lui Băse! Rezultatele se văd!

Dan Strutinschi

P.S. Nu se întâmplă nimic pe plan local (în toată țara)! Cine nu muncește nu greșește și este promovat!