Suceava, epicentrul traficului cu freon. Dosarul, pasat de la un parchet la altul

Cartof fierbinte

Suceava este epicentrul traficului cu freon din România. Monitorul de Suceava a încercat să documenteze acest aspect la începutul acestui an, numai că DNA, de unde dosarul plecase cu numai câteva săptămâni mai devreme, a infirmat că ar fi fost așa ceva în lucru. Realitatea spune însă cu totul altceva.

„Solicit o serie de informații care îmi sunt necesare pentru redactarea unui articol de presă. Mai exact, aș dori să îmi comunicați care este stadiul anchetei derulate de DNA Suceava cu privire la piața neagră a freonului. Este vorba de importuri de freon din Turcia care aveau ca destinație Ucraina și Polonia și care au ieșit din România, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, doar scriptic. S-a derulat o acțiune de ridicare de documente în PTF Siret pe această temă? Sunt vizate și firme și persoane care se ocupă cu această afacere? Este vorba de firme și persoane din județul Suceava sau și din alte zone ale țării? S-a stabilit o valoare estimativă a prejudiciului adus bugetului de stat?”, este adresa trimisă de Monitorul de Suceava către structura centrală a DNA în data de 5 ianuarie 2022.

Cinci zile mai târziu vine și răspunsul: ”La cererea dvs. înregistrată cu numărul de mai sus în data de 05 ianuarie 2022, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă transmită următoarele: Nu s-a identificat, pe rolul DNA – inclusiv Serviciul teritorial Suceava, vreun dosar având ca obiect aspectele menționate de dvs., respectiv importul de freon din Turcia”.

Din informațiile pe care le avem, în această schemă infracțională fac parte mai multe persoane, inclusiv cu funcții de conducere la nivelul Autorității Vamale din România, iar printre cei băgați ”la înaintare” se află un personaj din Mihoveni, care are și un grad de rudenie cu unul din șefii instituției vamale. Iar interesele sunt uriașe, dacă ținem cont că o butelie de 11 kg de freon se vinde în Suceava cu aproximativ 70 de euro, iar în Occident ajunge și la 350 de euro. Practic, freonul era adus în România și apoi pleca mai departe doar în acte. În realitate, rămânea pe teritoriul țării noastre, iar apoi se vindea pe piața neagră.

Un astfel de transport a fost prins la mijlocul lunii decembrie a anului trecut într-o parcare din Siret. Într-un microbuz marca Mercedes Sprinter s-au găsit 150 de butelii pentru care cei doi bărbați cu dublă cetățenie, română și ucraineană, nu au putut prezenta nici un fel de document. Pe butelii era inscripţionat Refrigerant 404 A, iar fiecare recipient avea greutatea de 10,9 kg. Marfa, în valoare de 105.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Un ONG pe linie de mediu din Londra a sesizat autoritățile române despre acest fenomen

Într-un material publicat de portalul www.G4media.ro apar mai multe detalii despre acest fenomen. Totul a plecat de la o anchetă a celor de la Agenția de Investigații de Mediu (EIA – Enviromental Investigation Agency), un ONG cu sediul la Londra.

”Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMPA) a primit încă de anul trecut atât raportul, cât și documentarul video aferent investigației derulate de EIA (Agenția de Investigații de Mediu). Având în vedere că în cadrul investigației sunt obținute declarații ale traficanților din care reiese că aceștia reușesc să introducă ilegal în țară gaze fluorurate cu complicitatea lucrătorilor vamali, MMAP a sesizat autoritățile competente (DNA) pentru efectuarea cercetărilor specifice”, se arată într-un răspuns al Ministerului Mediului pentru G4media.ro.

Jurnaliștii portalului amintit au făcut ulterior adrese la toate parchetele pe unde s-a plimbat acest dosar, pentru ca în final să fie trimis pentru soluționare la Rădăuți.

”Cu referire la sesizarea la care faceți referire, se confirmă că aceasta a fost transmisă către DNA, fiind ulterior repartizată spre soluționare Serviciului teritorial Suceava. După verificarea aspectelor menționate în sesizare, s-a constatat ca acestea nu se circumscriu competenței de soluționare aplicabile Direcției Naționale Anticorupție, iar ca urmare, la data de 13.12.2021, sesizarea respectivă a fost trimisă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava”, a răspuns DNA la solicitarea G4media.ro.

Apoi, în februarie 2022, Parchetul Judecătoriei Suceava a trimis dosarul la Parchetul Judecătoriei Rădăuți.

”Lucrarea a fost înregistrată sub nr. 881/VIII/1/2021 și a fost înaintată la IPJ Suceava – SAESP (Serviciul Arme, Explozibili și Substanţe Periculoase – n.r.) pentru verificări. În urma acestora, s-a stabilit competența teritorială de supraveghere a cercetărilor a Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți (…), unitate la care cauza a fost înregistrată sub numărul 367/P/2022 din 03.02.2022. În prezent cauza este instrumentată de SAESP din cadrul IPJ Suceava, sub supravegherea PJ Rădăuți”, se arată în răspunsul Parchetului Judecătoriei Suceava pentru G4media.ro.

Activiștii de mediu din Europa au dat și peste doi traficanți de freon. Unul e din Suceava

Pentru că în România lucrurile au fost tărăgănate și pasate de la o instituție de parchet la alta, pe 2 august 2022, Agenția de Investigații de Mediu de la Londra a cerut Parchetului European să ancheteze rețelele de contrabandă cu freon din România. ”În septembrie anul trecut, am cerut public autorităților române să ia măsuri. Până acum nu am primit nicio informație despre vreo acțiune a instituțiilor de aplicare a legii. Ne confruntăm cu o criză a schimbărilor climatice și începem să înțelegem că aceste crime de mediu au un cost uriaș asupra mediului. Așa că sper ca Parchetul European să se implice”, a declarat pentru TVR Fionnuala Walravens, activist de mediu la EIA (Enviromental Investigation Agency) Londra. Activiștii de mediu de la Londra au reușit anul trecut să discute și cu cei implicați în contrabanda cu freon adus din China, prin Ucraina sau Turcia. Printre traficanți se numără un anume Cristi, din Suceava sau George Dică, din București.

”Reporter EIA: Ai gaz?

Cristi: De care?

reporter EIA: 404 (un tip de freon foarte toxic – n.r.)?

Cristi: Da, este.

reporter EIA: 134 (idem – n.r.)?

Cristi: 134, nu. Dar dacă dau un telefon – două… dar fără 550 (lei – n.r.) nu-l dau…”, este un dialog dintre reporterul EIA și contrabandistul Cristi din Suceava surprins de camera ascunsă.

„Asta mi-a zis. Eu dau șpagă 30 de euro pentru fiecare butelie ca să treacă. Direct la Vamă!”, a spus și traficantul George Dică din București.

Practic, aceste informații nu fac decât să confirme datele pe care Monitorul de Suceava le avea la începutul acestui an, dar pe care autoritățile s-au făcut că nu le văd și au preferat să spună că nu există nici un fel de cercetare pe linia fenomenului de contrabandă cu freon.

Freonul, un gaz extrem de toxic

Freonul este un gaz cu efect de seră foarte nociv pentru mediu. Este folosit pentru aparatele de aer condiționat, vitrine frigorifice sau autovehicule. Uniunea Europeana încearcă să reducă utilizarea lui până în 2030 și să încurajeze alternative mai prietenoase pentru mediu, cum ar fi variante mai ecologice de hidrofluorocarburi (HFC sau, mai simplu, freon) sau alte variante de răcire precum răcirea geotermală. UE a impus cote de import și a stabilit producători și comercianți strict reglementați.