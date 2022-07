Doliu

Unul dintre cei mai cunoscuţi profesori din Fălticeni, autor de manuale şcolare şi culegeri de fizică, Constantin Popa, a încetat din viață joi, 28 iulie, la vârsta de 93 de ani.

Eminentul profesor Constantin Popa s-a născut în satul Vămeni, comuna Dolhasca, judeţul Suceava, la data de 11 mai 1929, într-o familie destul de numeroasă, cu şase copii, tatăl fiind învăţător, iar mama casnică. Anii de şcoală primară i-a făcut la Vămeni şi Dolheştii Mici, iar şcoala secundară, la Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni, în perioada 1942-1950. Din cauza originii sociale a părinţilor, consideraţi pe atunci „chiaburi”, de-abia în 1953 a fost primit la Facultatea de Matematică şi Fizică, secţia Fizică, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1958 cu diploma de profesor de fizică. Deşi a avut şansa de a fi profesor la Galaţi, a renunţat la repartiţie pentru a activa ca profesor de fizică, timp de doi ani, la Şcoala Medie din localitatea Truşeşti, raionul Truşeşti, regiunea Suceava, iar de la 1 septembrie 1960 la Liceul „Nicu Gane”, trecându-şi cu succes toate gradele didactice din învăţământ, iar din 1991 s-a pensionat.

„Întreaga comunitate din Fălticeni regretă profund trecerea în nefiinţă a domnului prof. Constantin Popa, spirit universal şi cadru didactic cu vocaţie, care a dedicat învățământului fălticenean peste o jumătate de secol de activitate didactică. A fost un model pentru toți absolvenții Colegiului <Nicu Gane>, o parte dintre ei fiind privilegiați avându-l ca profesor. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost mesajul primarului Gheorghe Cătălin Coman la aflarea tristei vești.

A înfiinţat prima clasă de fizică din judeţul Suceava şi a publicat prima Metodică pentru rezolvarea problemelor de fizică la nivel liceal

În timpul activităţii sale didactice a înfiinţat patru laboratoare de fizică: unul la Truşeşti şi trei la Fălticeni. În anul şcolar 1971-1972 a înfiinţat prima clasă de fizică în Liceul „Nicu Gane” şi în judeţul Suceava, cu elevi selecţionaţi din licee din Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Boroaia şi Drăguşeni. Modelul său a fost preluat de alte licee de renume din judeţ.

A fost metodist la Inspectoratul Şcolar Suceava, preşedinte de comisie de bacalaureat şi de admitere în liceu, membru în comisia de acordare a gradelor didactice profesorilor de fizică, în cadrul Universităţii „Alexandru I. Cuza”, şef de catedră, responsabil de cerc pedagogic al profesorilor de fizică, la nivel local, regional şi judeţean, membru în comisiile pentru olimpiadele judeţene sau naţionale. A scris şi publicat cărţile „Metodica rezolvării problemelor de fizică nivel liceal” în două volume însumând peste 700 pagini şi „Compendiu de fizică preuniversitar” un volum cu 350 pagini. A scris numeroase articole la revista „Fizică şi Chimie” din Bucureşti şi a prezentat materiale teoretice şi practice la diferite simpozioane de fizică din ţară. I-au fost acordate distincţii onorifice, cum ar fi: Învăţător fruntaş, Profesor evidenţiat, Medalia muncii, Diploma de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni. Consiliul Local Fălticeni i-a acordat în anul 2007 Diploma de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni”.

La vârsta de 84 de ani, fiind o persoană activă, profesorul Constantin Popa a reeditat, într-o variantă revizuită, îmbunătăţită şi adaptată noilor programe şcolare „Îndrumătorul metodic de fizică în rezolvarea unor probleme, nivel liceal”.

Model de viaţă sau de formare profesională pentru sute de absolvenţi

Fost profesor timp de peste 30 de ani la cea mai cunoscută instituţii de învăţământ fălticenean, Constantin Popa a fost model de viaţă sau de formare profesională pentru sute de absolvenţi.

„Nu l-am avut profesor, dar a fost modelul profesional pentru mine. Pe vremea aceea nu se făcea pregătire, era ruşinos, dar îl urmăream cu atenție. Apoi ca student, pentru că vacanţele studenţilor nu coincideau cu ale elevilor, veneam la orele domnului profesor, care erau o bijuterie, erau suculente, iar colaborarea noastră continua şi în afara orelor”, ne-a spus profesorul pensionar de fizică Adrian Holban, pe 26 mai 2016, când profesorul Constantin Popa a fost sărbătorit, în Aula Colegiului „Nicu Gane”, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 87 de ani.

Pentru seriozitate, muncă, dăruire, investite în întreaga sa carieră didactică în vederea formării unor generaţii de excepţie, care au contribuit la prestigiul Colegiului “Nicu Gane”, profesorul Constantin Popa a primit în anul 2016, din partea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava şi a Colegiului „Nicu Gane”, o plachetă omagială. Tot din partea IȘJ, inspectorul de specialitate Petru Crăciun i-a oferit o Diplomă de Excelenţă pentru promovarea valorilor educaţiei în şcoala suceveană.

La 87 de ani, profesorul Constantin Popa s-a aşezat pentru ultima oară la catedră

În mai 2016, la împlinirea frumoasei vârste de 87 de ani, profesorul Constantin Popa s-a aşezat din nou la catedră, „urmărit” de portretul său realizat în urmă cu peste 40 de ani, pentru a preda o ultimă lecţie de fizică înainte de a-și lua rămas bun de la catedră și pentru a depăna amintiri în laboratorul de fizică care îi poartă numele.

„Mulţumesc şcolii şi Inspectoratului Şcolar pentru aprecierea activităţii mele şi a faptului că am fost în slujba Inspectoratului Şcolar, ca metodist, 25 de ani. La liceu eram foarte bun la matematică, am vrut să fac Facultatea de matematică, dar atunci un elev intra la matematică, următorul pe listă la fizică şi aşa am ajuns la fizică. Pentru că se spunea că provin dintr-o familie de chiaburi, cu toate că nu era aşa, tata fiind învăţător, nu am avut nici bursă, nici cazare, nici bani de cheltuială, aşa că pentru a putea continua studiile am început să fac pregătire cu elevii de la liceele din Iaşi care doreau să-şi aprofundeze cunoştinţele de matematică”, este începutul poveștii de cadru didactic a lui Constantin Popa.Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 30 iulie, la cimitirul Oprişeni.