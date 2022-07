La București

Una dintre cele mai „fierbinți” tematici din această perioadă, cea a modificării Codului Fiscal, a fost discutată luni, la București, de către primarul Sucevei, Ion Lungu, în calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România, cu premierul României, Nicolae Ciucă.

Discuțiile au avut loc la sediul Guvernului, în Palatul Victoria, fiind abordate o serie de probleme de larg interes nu doar pentru Suceava.

„Am cerut, în numele AMR, prorogarea termenului de modificare a sistemului de impozitare locală la 1 ianuarie 2024 și menținerea pentru 2023 a modalității actuale de stabilire a clădirilor și terenurilor, pentru a avea timp să pregătim logistica, noile programe informatice, instruirea salariaților pentru noile reglementari.

De asemenea, am solicitat să se aprobe până la sfârșitul anului 2022 Codul Finanţelor Publice Locale, în care să fie tranșată reglementarea impozitelor şi taxelor locale în totalitate”, a precizat Ion Lungu.

Ca de fiecare dată când merge în Capitală, edilul Sucevei a făcut un tur al ministerelor, cu diverse probleme ale orașului: „La Ministerul Mediului am vorbit pe tema accesării programului de casare a autovehiculelor mai vechi de 15 ani - este lansat în consultare Ghidul de finanțare. Am avut discuții la Ministerul Dezvoltării în legătură cu suma potențială pe care o va primi municipiul Suceava prin Planul Național de Investiții Anghel Saligny.

Am abordat la direcția de termoficare din minister problema sumelor care pot fi alocate în acest an pentru reabilitarea rețele și puncte termice. Am solicitat la ANRE urgentarea eliberării Avizului Energetic la proiectul <Reabilitare rețele și puncte termice la Suceava> pentru a putea depune documentația completă la Ministerul Dezvoltării - Direcția termoficare. Dosarul a fost pus pe ordinea de zi a ședinței de mâine.

De asemenea, am avut discuții la CNI, legat de demararea proiectelor contractate de CNI pentru municipalitate - Sala Polivalentă de 5.000 de locuri, Baza sportivă de tip 1 și Creșa mare din Dealul Mănăstirii”.

Edilul sucevean consideră că peste tot au fost discuții eficiente, care vor conduce la rezolvarea problemelor enumerate, în perioada următoare.