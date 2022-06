Părerea lui Dan

Cineva a observat că cei care s-au opus vaccinării sunt și pro-Rusia în procent ridicat! Am constatat și eu și m-am întrebat unde este legătura, „ce-i mână în luptă”? Nu am răspuns, dar pot specula, pentru că sunt român și asta este una dintre plăcerile și „talentele” naționale!

Nostalgicii regretă vremurile când erau „egali”. Și unii mai egali ca alții! Churchill spunea: „Capitalismul împarte oamenii în săraci și bogați, comunismul îi face egali în sărăcie”! Comunismul, în conștiința românilor, este legat – în mod absolut corect – de URSS și tancurile sale. Cei care au făcut „pactul cu diavolul” au dus-o bine, de la mari personalități (Sadoveanu, Arghezi, Parhon) până la amărâții fără perspective sau calificare. Suspectez că o parte din pro-ruși sunt cei care au beneficiat de „binefacerile socialismului” sau urmașii lor. Sunt de blamat măcar pentru intenția de a trece sub tăcere dictatura, Sighetul, Canalul, Piteștiul etc.!

Ignoranții sunt cei cu educație fragilă (analfabeți funcționali) care sunt fascinați de mesajele pro-ruse emise de o propagandă fără scrupule! Nu știu de sărăcia din Rusia (excepție Moscova și Sankt Petersburg), de faptul că PIB-ul/locuitor este mai mic decât în România, că țara a fost „achiziționată” de o gașcă de oligarhi superbogați (miliarde de euro în câțiva ani) și că oamenii puterii („siloviki”) cu Putin în frunte controlează politica, economia, administrația, armata (parțial) și serviciile! Dictatura regimului Stalin în secolul XXI! O ședere de un an în Rusia i-ar lămuri pe toți pro-Putin!

Acel „sau…” din titlu mi-a fost sugerat de informațiile, perfect reale, despre cheltuielile de miliarde de euro făcute de FSB, GRU, agenții acoperite etc. pentru subminarea UE, NATO, dar și a stabilității sociale („veste galbene”) din statele democratice! Această politică a fost în permanență apanajul Rusiei țariste, al URSS și al actualei conduceri ruse! Campania lui Putin, excelent plătită (nu în ruble), se folosește de propagandă de toate tipurile, de formațiuni politice (dna Le Pen a recunoscut o dezvăluire de presă că a primit 8 mil. euro de la Putin!), dar și de agenți de influență „locali” care transmit mesajele Moscovei!

Când Gorbaciov a oprit finanțarea partidelor comuniste (foarte puternice) din Franța, Spania, Italia, Portugalia etc., acestea au dispărut! Urmașul lui Putin va face la fel? Ar fi bine pentru toți și în primul rând pentru ruși, care ar putea trăi ca elvețienii la ce resurse are țara!

Totuși rămân la întrebarea din titlu pentru că nu pot decât specula!

Legat de alt aspect, după euforia, justificată, a selectării municipiului Suceava pentru proiectul pilot UE privind ‟oraș verde” urmează o perioadă foarte dură de întocmire proiecte, promovarea lor etc.. Pentru asta sunt clar necesare consultanță, specialiști, antrenarea instituțiilor etc.. Contractul este direct cu UE (nu prin Ministerul Fondurilor Europene) și finanțarea prin bănci europene (BERD sau BE)! Urgența majoră este formarea unei echipe calificate!

P.S. La blocul turn-lamă din Areni suntem avertizați că tencuiala cade și suntem îndrumați spre zona sigură! Asta este de mult timp! Nu este nimeni să spună că trebuie reparații? Am rezolvat-o doar avertizând?

Dan Strutinschi