O familie din Breaza care și-a pierdut casa și toată agoniseala într-un incendiu are nevoie de ajutor

Umanitar

O familie din Breaza care și-a pierdut casa și toată agoniseala într-un incendiu petrecut luna trecută are nevoie de ajutor. Locuința familiei Macovei Viorel și Roxana Arabela a fost distrusă în totalitate de un puternic incendiu declanșat de la un scurtcircuit, pe 17 mai 2022. Familia Macovei are și un copil nevăzător. Oamenii și-au pierdut în incendiu și actele de identitate și stare civilă, toate bunurile personale (îmbrăcăminte, aparatură electrică, aparate de bucătărie etc.), inclusiv toate actele medicale ale soțului și copilului, soțul suferind de cancer, iar fiul fiind nevăzător și imobilizat la pat.

Familia Macovei face un apel către toate persoanele care empatizează cu povestea lor și care doresc să o ajute financiar, să o facă în contul bancar în lei

COD IBAN: RO15 CECE C001 9462 6003 5311, deschis la sucursala CEC. Macovei Roxana Arabela ne-a spus că acum locuiește cu soțul și fiul lor bolnav la mama ei.

„Oamenii ne-au sărit în ajutor, și domnii de la primărie, și părintele de la biserică și oamenii din comună, dar avem nevoie de ajutor în continuare. Stăm acum la mama și eu fac multe drumuri să ne facem din nou acte. Cel mai greu este pentru băiatul bolnav. Avem nevoie de bani, de materiale de construcții să ne facem o căsuță, în așa fel încât să-i fie mai ușor băiatului”, a completat femeia păgubită.

Pentru mai multe informații, puteți să luați legătură cu Macovei Roxana Arabela (telefon: 0732 874 435), dar și cu Lesenciuc Gheorghe, primarul comunei Breaza (tel. 0721 492 109) sau cu Balahura Cezar, consilierul primarului (tel. 0737 927 395).

Această familie are mare nevoie de sprijinul nostru, al tuturor. Nu ezitați să le întindeți o mână de ajutor. Puțin cu puțin se face mult. „Bulgărele de bunătate” se poate rostogoli, poate crește și astfel putem ajuta această familie să aibă din nou un cămin al ei, unde să aibă grijă de băiatul nevăzător și unde ar putea să-și continue viața în tihnă. Singuri nu se vor putea descurca. Să ne alăturăm campaniei umanitare și să îi ajutăm pe acești oameni să revină la o viață normală.