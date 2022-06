Performanță

O echipă studențească din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava a câștigat premiul ”Best Business Plan” în finala națională a competiției Company of the Year 2022, organizată în cursul săptămânii trecute deJunior Achievement România.În cadrul competiției pentru elevi și studenți, în cadrul căreia au fost înscrise 300 de echipe, în urma parcurgerii mai multor etape echipa Broken Tape de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a câștigat premiul ”Best Business Plan”.

Echipa suceveană a realizat o aplicație constând într-un sintetizator de voce cu două interfețe, pentru două categorii de utilizatori: persoanele care realizează compoziții muzicale și persoanele care folosesc aplicații „text to speech” în comunicarea zilnică. Echipa USV a fost alcătuită din studenții Gabiel Cezarin Popovici și Corina Simon, de la programul de studiu Media digitală din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, coordonați de conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță. Coordonatorul echipei laureate a declarat: „Mă bucură faptul că am reușit să câștigăm acest premiu cu o echipă formată din studenți de la unul dintre cele mai noi și atractive programe de studii ale universității – Media digitală. Studenții au realizattoate părțile componente ale unei companii, de la plan de afaceri, cu imagine de brand și management financiar, până la un produs prototip, aproape de comercializare. Personal sunt la a cincea participare consecutivă în finala competiției, în anii anteriori ajungând în finală cu echipe de studenți de la Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Anul acesta am coordonat 4 echipe formate din studenți din domeniul ingineriei și cel al științelor comunicării.”

Competiția anuală Company of the year conține mai multe etape, iar finala este precedată de semifinale și participarea echipelor în Incubatorul JA Bizz Factory.

USV a fost universitatea cu cele mai multe echipe în finală, 3 din totalul de 14. Celelalte două echipe au fost coordonate de cadre didactice din cadrul Laboratorului de Incubare a Afacerilor al USV, prof.univ.dr. Carmen Năstase și lect. univ. dr. Mihaela State.