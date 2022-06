Drum lin, spre Ceruri!

Maestrul George Sîrbu, compozitor, dirijor și folclorist, a fost condus marți, 31 mai 2022, pe ultimul drum de familie, prieteni, oficialități, admiratori, dar mai ales de artiști, mulți dintre ei fiind foști elevi, astăzi interpreți și instrumentiști consacrați. Au bătut clopotele în dangăt la Biserica „Sf. Înviere” (Trei clopote) din municipiul Suceava, au curs lacrimi, au fost depuse zeci de coroane de flori, toate pentru maestrul George Sîrbu care a plecat la Ceruri, vineri, 27 mai, la vârsta de 85 de ani.

În fața Paraclisului „Sf. Ioan Rusul”, în sunet de bucium, apoi de caval, dar și pe acordurile „Baladei” lui Ciprian Porumbescu și ale unei suite orchestrale interpretată de instrumentiștii Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava (suită ce poartă semnătura maestrului George Sîrbu), mai mulți bărbați îmbrăcați în straie populare au scos pe brațe sicriul cu trupul neînsuflețit al maestrului Sîrbu și l-au așezat pentru câteva zeci de minute în mijlocul oamenilor veniți special pentru a-și lua un ultim rămas bun.

Un sobor de preoți a ținut o slujbă de pomenire și s-a cântat „Hristos a Înviat”. În tot acest timp, la căpătâiul maestrului George Sîrbu s-au aflat soția, cei trei copii, nepoții, familia care l-a iubit și respectat atât de mult pe maestrul Sîrbu. Nu a lipsit din decor nici steagul tricolor, ținut în mâini de un bărbat îmbrăcat în straie populare, în semn de respect pentru George Sîrbu, care a fost un iubitor de țară, un patriot.

Un ultim omagiu i-a fost adus maestrului George Sîrbu (la fel ca și în una din serile de priveghi), de către interpretul Alexandru Cozaciuc. „Cavalul lui Silvestru Lungoci a prins din nou viață în interpretarea lui Alexandru Cozaciuc, sub îndrumarea maestrului George Sîrbu”, moment înălțător, care a emoționat familia maestrului, după cum a spus chiar fiica acestuia, Oana Maria Sîrbu Botezat, care lucrează la Centrul Cultural Bucovina și va duce mai departe ceea ce a început tatăl ei în domeniul artei tradiționale.

„Maestrul George Sîrbu a fost o somitate în domeniului folclorului”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis un mesaj: „Maestrul George Sîrbu a fost o somitate în domeniului folclorului. A creat, a dirijat, a compus cântece pentru întregi generații, a lansat artiști, o dovadă este și faptul că sunt atât de mulți artiști astăzi, aici, pentru a ne lua, cu toții, rămas bun de la maestrul George Sîrbu. În calitate de primar, am avut o colaborare foarte bună cu maestrul George Sîrbu, l-am respectat foarte mult, a fost un om care a pus suflet în tot ceea ce a făcut, a iubit orașul și folclorul. Noi l-am răsplătit din partea municipalității cu titlul de Cetățean de onoare, iar în anul 2018 l-am desemnat Cetățean al Centenarului. Am avut o legătură permanentă cu dumnealui. În acest an, la începutul lunii februarie am fost la el acasă și l-am felicitat pentru împlinirea vârstei de 85 de ani. L-am găsit vioi, plin de viață, plin de ospitalitate. (...) În totdeauna îmi spunea: <Domnule primar, eu mă duc, dar aveți grijă de Ansamblul <Balada Bucovinei>. Așa voi face. Îi spun acum și Oanei Sîrbu, fiica maestrului, că vom face un proiect cultural, pe care îl vom finanța, pentru ca <Balada> să meargă mai departe. Maestrul George Sîrbu fost o personalitate, un om deosebit pentru orașul nostru. Rămâne familia lui în urmă, toți artiști, care va duce mai departe folclorul și tradițiile la fel ca tatăl lor. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în lumea celor drepți, pentru că a fost un bun creștin”. Pentru toate acestea, în semn de respect din partea comunității sucevene, clădirea municipalității „Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene" de pe strada Universității va purta numele lui George Sîrbu, a spus primarul Ion Lungu.

O floare, un gând, o amintire

Copii, tineri, adulți, artiști (Sofia Vicoveanca, Matilda Cojocărița Pascal etc.), profesori, compozitori, instrumentiști, artiști, directori de la ansambluri din țară (București, Bacău, Botoșani, Vaslui etc.) au avut posibilitatea să-i aducă un ultim omagiu și să-l conducă pe ultimul drum pe maestrul George Sîrbu. Începând cu 27 mai, când s-a aflat vestea că maestrul nu mi este printre noi, până în ziua înmormântării, sute de oameni au trecut pe la căpătâiul maestrului. O floare, un gând, o amintire, îmbrăcate cu multe regrete, pentru că maestrul George Sîrbu a părăsit această lume. Bucuria, însă, vine din faptul că a lăsat atât de multe lucruri frumoase în urmă. A sădit în sute de artiști dragostea pentru folclor, pentru tradiții, pentru muzică, a format artiști, le-a compus piese, i-a lansat, le-a dat aripi, i-a iubit ca pe propriii copii.

Maestrul George Sîrbu a fost condus pe ultimul drum și de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina, Călin Brăteanu, directorul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din cadrul Centrului Cultural Bucovina, angajați ai instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean Suceava etc.

Ordinul „Crucea Bucovinei”, post-mortem, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Maestrul George Sîrbu își va dormi somnul de veci în cimitirul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Suceava. Piatra funerară poartă semnul Cheia Sol. Slujba înmormântării a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a acordat, post-mortem, maestrului George Sîrbu, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”, distincție pe care Preasfințitul Damaschin Dorneanul i-a înmânat-o soției maestrului.

„George Sîrbu a fost unul dintre cei mai de seamă dirijori contemporani de orchestre populare”

Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava a primit cu mare durere plecarea dintre noi, spre alte zări, a maestrului George Sîrbu. Compozitorul, dirijorul și folcloristul George Sîrbu, una dintre personalitățile de geniu ale acestor ținuturi, apreciat ca fiind unul dintre cei mai importanți dirijori de orchestre populare din ultima jumătate de veac și „unul dintre cei mai autorizați culegători de folclor din Moldova”, ne-a părăsit pentru totdeauna, transmiteau artiștii suceveni la aflarea veștii că maestrul a murit. „Remarcabil tălmăcitor al creației populare, intuind în adâncuri forța expresivă a folclorului românesc, a propagat, alături de lucrările sale, care se bucurau de un incontestabil prestigiu, și creațiile unor compatrioți ai săi, atrăgând astfel atenția asupra tinerei generații de interpreți și a școlii muzicale românești.

George Sîrbu a fost unul dintre cei mai de seamă dirijori contemporani de orchestre populare, iar bagheta sa emana încredere, lumină și forță. Măiestria sa dirijorală s-a caracterizat prin profunzimea redării sensului operei artistice, a filonului emoțional ancestral și prin limpezimea concepției, prin sobrietatea, suplețea și expresivitatea gestului”, îl descriu actualii artiști de la „Ciprian Porumbescu”, în frunte cu Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina.

„Împăcat cu sine și cu universul său miraculos, acum maestrul George Sîrbu intră pentru totdeauna în legendă”

Am aflat de la cei care l-au cunoscut foarte bine pe maestrul Sîrbu că prima dată a scris muzică ușoară, iar de la vârsta de 18 ani a început să culeagă folclor mergând prin vetrele folclorice ale Bucovinei. A cules folclor poetic, coregrafic, muzical, pentru că la acel moment avea și un coregraf în echipă, un solist sau doi și un instrumentist. Așa a realizat aproape anual repertorii noi și creații de folclor consacrate, aproape de autentic, iar în anul 1964 a început înregistrările la studiourile radio din București.

A absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București în anul 1973.

Între anii 1961 și 1979 a activat ca dirijor al Orchestrei de muzică populară a Ansamblului „Ciprian Porumbescu” Suceava, iar în perioada 1980 -1989 a fost dirijor și director al Orchestrei de muzică populară „Plaiurile Bistriței” din Bacău.

Între anii 1990 -1995 maestrul George Sîrbu a fost numit dirijor, director și secretar muzical la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava, iar în 1990 a înființat Ansamblul „Balada”, cunoscut mai apoi ca Ansamblul de copii și tineri „Balada Bucovinei”, care a dat scenei folclorului românesc numeroși interpreți talentați.

Din anul 2002 maestrul George Sîrbu a înființat - având ca obiectiv promovarea și conservarea tradițiilor folclorice și religioase din Bucovina și Moldova - Fundația Culturală care-i poartă numele: „Am reușit să atragem în Bucovina oameni de calitate, personalități politice, împărați, regi. Un fel de legende ale timpului lor.”

„Împăcat cu sine și cu universul său miraculos, acum maestrul George Sîrbu intră pentru totdeauna în legendă. În aceste momente de mare tristețe, vă asigurăm de recunoștința noastră veșnică, ne plecăm și ne luăm rămas cu smerenie”, au mai transmis artiștii Ansamblului „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Interpreta de muzică populară Viorica Macovei a transmis următorul mesaj de condoleanțe: „O mare pierdere pentru noi, pentru folclorul românesc, pentru oamenii care l-au cunoscut și prețuit pe maestrul nostru drag George Sîrbu, dirijor, compozitor, etnomuzicolog, folclorist, un adevărat tezaur. Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze unde drepții se odihnesc, iar familiei, sincere condoleanțe!”