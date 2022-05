Nemulțumiri și acuze

Un autotren cu remorcă, care transporta lemne pe relația Solca-Cacica-Păltinoasa, a fost oprit de polițiștii de la Secția Rurală Gura Humorului în urma unei sesizări făcute de activiștii de mediu marți, în jurul orei 12.00. Activistul Daniel Bodnar a sesizat că vehiculul cap tractor și remorca sunt supraîncărcate, fapt care s-a confirmat din plin.

La Păltinoasa, pe direcția spre Fălticeni, vehiculul a fost tras pe dreapta.

După verificările amănunțite și cubajul lemnului s-a constatat că autotrenul transporta aproape 10 mc lemn în plus față de acte. Acest ”aproape” a făcut însă diferența dintre o amendă și constatarea unei infracțiuni, însoțite și de confiscarea mijlocului de transport.

Cubajul este contestat vehement de activiștii de mediu care au așteptat timp de șapte ore finalizarea inventarierii lemnului. Problema principală pleacă însă de la lege, după cum vom detalia în acest material.

”Acest prag de 10 metri cubi trebuie eliminat pentru că este o invitație la furt. Vom merge la București…”, a transmis activistul de mediu Daniel Bodnar, care a participat la această acțiune.

Amenzi de 6.500 de lei aplicate de inspectorii ISCTR

Revenind la firul evenimentelor, marți, 17 mai, în jurul orei 12.00, autoutilitara a fost condusă sub escortă la Depozitul Podu Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului, unde au ajuns și reprezentanți ai instituțiilor de control, respectiv de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transporturilor Rutiere (ISCTR) Suceava și de la Garda Forestieră Suceava.

Primii, cei care verifică transportatorii de mărfuri și persoane, i-au adus la cunoștință șoferului că trebuie să se deplaseze la platforma autorizată de la Dărmănești, pentru cântărirea masei totale.

Conducătorul auto a refuzat, astfel că a încasat o amendă de 6.000 de lei, pentru refuzul cântarului. Totodată, echipa de control a ISCTR Suceava a luat și măsura complementară de imobilizare a ansamblului de vehicule, precum și a reținerii plăcuțelor de înmatriculare până la punerea în legalitate și a aplicat o amendă de 500 de lei firmei transportatoare – Mălini Trans.

Altă amendă de 4.000 de lei, de la Garda Forestieră. Şi lemnul în plus confiscat

A urmat partea de control cea mai delicată, legată de inventarierea lemnului transportat. Tot lemnul a fost descărcat și s-a trecut la măsurarea cantității, operațiune care s-a derulat timp de ore bune.

În urma inventarierii lemnului din capul tractor și din remorcă de către inspectorii de la Garda Forestieră Suceava a rezultat o cantitate totală suplimentară față de ce era transportat legal de 9,74 mc. Dacă ar fi fost vorba de 10 mc lemn în plus față de cel din acte fapta intra deja la infracțiune și se confisca și mijlocul de transport.

Cum inventarierea Gărzii Forestiere Suceava a stabilit o cantitate sub 10 mc (chiar dacă foarte puțin sub), societatea din Mălini a scăpat cu o amendă de 4.000 de lei, plus confiscarea cantității totale de 9,74 mc lemn rotund – bușteni gater în valoare totală de 5.688 lei.

”Mafia Lemnului nu înseamnă niște sălbatici care îți dau în cap, sunt chiar autoritățile Statului Român”

După aproximativ șapte ore de așteptare a rezultatului controlului, activiștii de mediu s-au arătat profund dezamăgiți de rezultat. Fiind vorba de o cantitate atât de apropiată de 10 mc lemn transportat ilegal, aceștia consideră că inspectorii care au făcut măsurătoarea au ”tras” pentru a scăpa firma de confiscarea camionului și de încadrarea faptei la infracțiune. De altfel, fiind vorba de o diferență atât de mică, aceasta intră lejer într-o marjă de eroare interpretabilă.

”Dezamăgirea este mare... Am ajuns să fim umiliți chiar de către autorități. Mafia Lemnului nu înseamnă niște sălbatici care îți dau în cap, sunt chiar autoritățile Statului Român. Acest prag de 10 metri cubi trebuie eliminat pentru că este o invitație la furt. Vom merge la București…”, a transmis activistul Daniel Bodnar.

Activistul se referă la faptul că anterior schimbării legislației nu exista acest prag, iar măsurile care puteau fi luate de autorități erau mai aspre și mai dese. Acum, cei mai mulți transportatori ilegali profită din plin de această prevedere și au grijă ca nu cumva să depășească 8-9 mc lemn transportați ilegal. În acest fel, dacă sunt prinși, scapă cu o amendă relativ mică și cu lemnul în plus confiscat. Practic, transportatorii ilegali profită de această situație, e drept, fiind nevoiți să facă mai multe transporturi ilegale dacă vor să evite riscul confiscării mijlocului de transport, măsura care, evident, îi doare cel mai tare.