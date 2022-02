Sprijin pentru angajare

Disponibilizările masive de la HS Timber Productions, conform cărora sucursala Rădăuți a firmei a fost reorganizată cu o pierdere de 339 locuri de muncă, în timp ce cea din Siret a fost desființată, cu o pierdere de 295 de posturi din organigramă, a atras inițiativa conducerii Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Suceava de organizare a unei burse de locuri de muncă în zonă. Dintre cei care rămân fără loc de muncă predomină, pentru personalul calificat cu studii medii, ocupații ca tâmplar, stivuitorist, operator la mașini unelte cu comandă numerică, lăcătuș mecanic, tehnician mașini și utilaje, mecanic auto, electrician, macaragiu, strungar, magazioner sau operator calculator. Vârsta medie a personalului lăsat pe dinafară este de 43 de ani, iar aproximativ 4% dintre persoane se apropie de vârsta de pensionare.

Joi dimineață, începând cu ora 10.00, la sediul HS Timber Productions din Siret au venit reprezentanții a cel puțin 20 de angajatori importanți din județ, dar și din alte zone industriale, care și-au arătat disponibilitățile de angajare.

Ofertele au fost foarte avantajoase, sub forma unor pachete salariale chiar potrivite pentru cei care au mai multă mobilitate, dar au fost și oferte din județul Suceava de la angajatori cu capacitate, care reușesc să le ofere oamenilor o alternativă la situaţia în care se află aceștia în acest moment. Rezultatele celor trei zile de bursă a locurilor de muncă, derulate de joi până sâmbătă inclusiv la Siret și Rădăuți, vor fi centralizate pentru luni, 14 februarie.

Mirela Florea, director executiv AJOFM, ne-a declarat la demararea bursei: ”În momentul în care cei de la societate ne-au anunțat intențiile lor de restructurare a sucursalei din Rădăuți, respectiv de închidere a sucursalei din Siret, ne-am mobilizat și am considerat oportună organizarea acestei burse. Am testat piața și am văzut că sunt foarte mulți angajatori disponibili pentru a participa, din județul Suceava, dar și din țară. Astăzi s-a dat startul la Siret, unde va continua și mâine, iar în paralel începem mâine și la Rădăuți, continuat cu sâmbătă și chiar duminică, dacă este cazul.”

Număr important de locuri de muncă oferite disponibilizaților

Organizatorii au date încurajatoare cu privire la ofertele prezentate de angajatori, cu o zi înainte de bursă fiind totalizate 945 de locuri de muncă vacante, din care 591 pentru studii medii/profesionale, 313 pentru necalificați și 41 pentru studii superioare. Dintre toate, 390 posturi erau pentru județul Suceava, iar restul pentru alte județe din țară - București, Constanța, Neamț sau Botoșani.Între angajatori se află Șantierul Naval Constanța, trei restaurante din București cu o ofertă tentantă, firma De Longhi de la Cluj, firme din județele Neamț, Bistrița-Năsăud și Suceava. Din zona noastră, printre angajatori s-au numărat Egger, Ambro și alții, dar cu oferte de 30-40 de locuri fiecare. Ofertele celor din țară nu sunt deloc de neglijat, pentru că ei vin cu pachete salariale extrem de avantajoase: pe lângă salariu, cazare, decontarea transportului, inclusiv timp liber. Există un angajator la care timp de trei săptămâni lucrătorii vor fi la serviciu, iar o săptămână pot reveni și sta acasă.

Bursa din Siret a fost organizată în prima zi pentru cei disponibilizați aflați încă la lucru în schimburile I şi II, urmând ca vineri să fie așteptați cei peste 85 de angajați aflați în schimbul de noapte.

Horea Mitrea, director HS Timber Productions Siret, ne-a spus: ”E dureros când auzi că 300 de oameni vor fi disponibilizați, mai ales dintr-o comunitate mică, ca cea din Siret, și de aceea încercăm prin acest demers să le identificăm variante de muncă. Sper să se concretizeze această bursă organizată aici și mulți dintre ei să o apuce pe o cale sigură. Am fost coleg cu acești oameni timp de 15 ani și îmi doresc din suflet să-și găsească un loc de muncă și să nu aibă de suferit.”

Tentați de slujbele oferite în țară, speriați de ideea de a porni pe un drum nou

Mulți dintre cei care își caută un loc de muncă sunt speriați de varianta plecării din zonă, spre alte orizonturi necunoscute. Ilie Mihai, reprezentantul unui angajator, ne-a spus:”Fabrica noastră se află între Târgu Neamț și Piatra Neamț și până acum puțini s-au arătat interesați de locurile de muncă oferite de noi. Eu mă gândesc că e foarte greu pentru ei să se rupă de zona în care au lucrat ani buni, poate o viață, și ți se spune la un moment dat, gata, s-a terminat! Noi suntem disponibili în aceste condiții să le acordăm mijloc de transport, chiar și cazare, dar lor le este greu să se hotărască. Noi suntem dispuși să angajăm chiar și 50 de oameni, la ce lucrări avem.”

Cristina Curelari, unul dintre cei disponibilizați din fabrica de la Siret, ne-a declarat: ”Locuri de muncă sunt, dar sunt departe, avem o vârstă, avem casa aici în Siret, o mai avem și pe soacra. Soțul are și el probleme și nu putem merge departe.”

Speranțe pentru ambele tabere de a-și concretiza proiectele

În prima zi de bursă, 200 de persoane interesate au trecut pe la standurile cu oferte de muncă, iar 86 dintre aceștia urmează a avea mâine o nouă întâlnire cu angajatorii. Unii dintre ei se gândesc la o schimbare radicală, având în vedere ofertele tentante venite din atâtea direcții.

Brândușa Sasu, reprezentanta unui angajator, a stat de vorbă cu noi:”Avem deja 11 CV-uri, avem locuri disponibile în cadrul companiei și sperăm să plecăm de aici cu parteneriate pe termen lung, de ce nu? Am observat că oamenii sunt interesați de locurile de muncă, dar într-adevăr și de partea de transport, majoritatea celor care au trecut pe la noi fiind din Siret.”

Radu Nergheș a lucrat doar în domeniul lemnului și e dispus să-și schimbe astăzi profilul, dacă ofertele sunt atât de tentante: ”Am lucrat în fabrică timp de 13 ani, am auzit că se închide firma și am venit să caut un loc de muncă. Sunt încă pe gânduri, mă gândesc care dintre oferte să o aleg. Sunt de meserie muncitor în domeniul mobilei, dar caut și altfel de loc de muncă, poate din alt domeniu. Am văzut tot felul de variante, le voi pune cap la cap să văd care firmă îmi asigură transportul și cazarea.”

Bursa va avea loc și vineri la Siret, de la ora 10.00, la sediul administrativ al HS Timber Productions, iar vineri și sâmbătă își deschide porțile la Rădăuți, în sediul Casei de Cultură, tot de la ora 10.00.